Trafik Çilesine Son: Google'dan Devrim Niteliğinde Özellik!**

Google, trafik sıkışıklığını tarihe gömecek nitelikte bir özelliğini duyurdu. Google Haritalar'ın yeni özelliği, heyecanla karşılandı ve yollardaki trafik sorununa çözüm olabileceği öngörülüyor. Google, trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik yeni bir önlem planı üzerinde çalışıyor ve bu, kullanıcılarına optimal bir hız önerecek.Trafik sıkışıklığı genellikle bir aracın hızını azaltmasıyla başlayan zincirleme yavaşlamalar sonucu oluşur. Google'ın yeni hız önerisi, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere dayanarak hesaplama yapacak ve sürücülere bu önerilen hızı gösterecek. Eğer tüm sürücüler bu önerilen hıza uyarlarsa, yoğun trafik sıkışıklığının önüne geçilebileceği düşünülüyor.Sürücülerin uzun süre önerilen hıza bakmasını önlemek için Google Haritalar, farklı renklerle kodlanmış bir hız göstergesi planlıyor. Yeşil renk hızlanmayı, sarı renk yavaşlamayı, mavi renk ise doğru hızda ilerlemeyi temsil edecek.Ancak, sürücülerin bu önerilere uymaması veya çok yakın takip etmeleri durumunda trafik sıkışıklıklarının yine oluşabileceği belirtiliyor. Bu özelliğin ise otomatik sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle daha da işlevsel hale gelebileceği vurgulanıyor.