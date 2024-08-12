Yeni Dijital Hizmet Araba Sahiplerini Rahatlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri konusunda önemli bir dijital yeniliği duyurdu. Detaylar e-Devlet kullanıcılarını sevindirecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerine müjde verdi. Artık tünel, köprü ve otoyol geçiş ücretleri e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde ödenebilecek. Bakan Uraloğlu, bu yeniliğin e-Devlet sisteminin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun yazılı açıklamasına göre, TÜRKSAT tarafından geliştirilen e-Devlet sistemi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsayacak şekilde güncellendi. Bu güncelleme sayesinde vatandaşlar, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenli ve kolay bir şekilde yapabilecekler.

Yeni sistem, araç sahiplerine geçişlerini takip etme, borç ve cezalarını ödeme kolaylığı sağlarken, ihlalli geçiş bildirimleri ve borç sorgulama gibi işlemleri de daha kullanıcı dostu bir hale getiriyor. Ancak bu hizmetten yalnızca plakası e-Devlet sisteminde kayıtlı araç sahipleri faydalanabilecek.

Bakan Uraloğlu, "Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmektir" ifadelerini kullandı. Bu yenilikle birlikte, geçiş ücretleri konusunda yaşanan sıkıntılar ve cezaya düşme korkusu da son bulacak.