Isparta'da 90 yıllık tekstil devi icradan satılacak!

90 Yıllık Tekstil Devi İcradan Satışa Çıkarılıyor: İki Fabrika ve Bir Yalı Dairesi Satışa Sunuldu

Türkiye’nin köklü tekstil fabrikalarından İpliksan AŞ, finansal sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. 1930 yılında kurulan ve uzun yıllar halı ipliği üretimiyle tanınan İpliksan AŞ'nin iki ayrı fabrikası ve bir yalı dairesi icradan satışa çıkarılacak.

Fabrikaların Değeri 370 Milyon TL

İpliksan İsparta İplik Sanayi AŞ'ye ait iki fabrika, Halk Bankası'nın talebi doğrultusunda icradan satışa sunuluyor. Fabrikaların değeri 370 milyon TL olarak belirlendi. İcra Dairesi, satış ihalesinin 22-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Son teklif verme tarihi ise 29 Ağustos saat 13.30 olarak belirlendi.

Fabrikaların değer tespiti raporuna itiraz eden avukatlar, bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni rapor sonucunda fabrikaların değeri 370 milyon TL olarak belirlendi. Bu rapor, Halk Bankası'nın alacaklı olduğu İpliksan'ın satışı için önemli bir aşamayı işaret ediyor.

Yalı Dairesi de İcradan Satışta

İpliksan AŞ’ye ait Üsküdar Beylerbeyi’ndeki bir yalı dairesi de icradan satışa sunuldu. Ziraat Bankası tarafından talep edilen 70 milyon TL değerindeki bu yalı dairesi için teklifler alınmakta. Yalı dairesinin satışı, Ziraat Bankası'nın alacaklı olduğu bir diğer varlık olarak öne çıkıyor.

İpliksan AŞ'nin Tarihçesi ve Önemi

İpliksan AŞ, 1930’ların başında Mehmet Gürkan tarafından kurulan ve son 50 yıldır halı ipliği üretimiyle tanınan bir aile şirketidir. Isparta’nın önemli tesislerinden biri olarak bilinen İpliksan, Türk tekstil sektöründe uzun bir geçmişe sahip.

Satışların tamamlanmasının ardından, İpliksan'ın köklü geçmişi ve bu süreçte yaşanan gelişmeler, sektörde geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor.