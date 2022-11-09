BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN DESTEKLERİ İLE YELKENCİLERİMİZ

MARMARİS’TE ISPARTA’YI TEMSİL EDİYOR.

Yelkencilerimiz Marmaris yolcusu

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının 2022 faaliyet programında yer alan "TYF Yelken ligi 1. Ayak Optimist yelken müsabakaları " 05-11 Kasım 2022 tarihlerinde Muğla ili Marmaris ilçesinde yapılacaktır.

TYF Yelken ligi 1. Ayak Yarışları adı altında yapılan yarışlar ilgili sınıflar için Milli Takım seçme yarışı statüsündedir TYF Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarına katılım açık statüde olup tüm sporcuların katılımına açıktır. lsparta ilini temsilen Eğirdir Belediye Spor Kulübü yelkencileri katılıyor.

Yelken Kafilesi şu isimlerden oluştu; kafile başkanı, TYF Isparta Yelken İl temsilcisi Şeref Ağartan, Antrenör Ahmet Şahan, Antrenör Utku Mehmet Dikmen , Yelkenciler Derya Ceren Kılıçoğlu, Mehmet Öztekin, Buğra Çetin, Eslem Çetin, Afra Öztekin, Kumsal Şahan, Rüzgar Şahan, Yavuz Uzun, Kemal Kaan Bahçevar, Mevlüt Şenol katılacaktır.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün destekleri ile yelkencilerimiz faaliyetlerini sürdürmeye ve şehir dışındaki programlara katılmaya devam ediyorlar.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ve TYF Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ettiler.

Başkan Veli GÖK yelken kafilemize iyi yolculuklar dileyerek başarılar diledi.