''Tüm elektronik cihazlarınızı şeffaf seramik matte hayalet nano teknoloji ile kaplıyoruz!''
Isparta'da tek adres Telalem...!
Nano kaplama yeni nesil akıllı telefon teknolojisinin getirdiği en büyük yeniliklerden biridir. Bu teknoloji sayesinde cihazlarınızı çok uzun süre koruyabilir ve kullanabilirsiniz.
Akıllı telefonlarımızda ve tüm dijital elektronik cihazlarınızın güvenliği en üst seviyeye çıkartmak amacı ile nano kılıf veya kaplama gibi aksesuarları tercih etmek gerçekten çok önemlidir. Özellikle pahalı telefonlarda bu tip çözümleri tercih etmek cihaz sağlığınız için olmazsa olmaz bir teknoloji sunuyor.
Telalem Isparta şubesinde istediğiniz cihazı beğendiğiniz kaplamaya göre kısa sürede kaplamasını yapıyor. İster şeffaf ister desenli uygulama mevcut. Darbe emici özelliği sayesinde ekranınıza ve kasanıza kesinlikle zarar vermez. Kaplama ile artık telefonunuzu kılıfsız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.
- Tüm Telefon Modelleri
- Telefon/Tablet/Akıllı Saat/Kol Saati/Oyun Konsolu/Kamera
- 360” Nano Kaplama
- Desenli Kaplama
- Hayalet Nano Cam
- Etki Dayanıklılığı
- Yüksek Çözünürlük
- Çizilmeye Karşı Dayanıklı
- Sertlik
- Kolay Uygulama
- Parmak İzi Koruması
Nano kaplama teknolojisine sahip bir cihaz dışarıdan herhangi bir şekilde zarar göremeyeceği için cihazınız daimî olarak sağlam ve temiz kalacaktır. Tekrar hatırlatalım tüm marka ve model telefonlar ve elektronik cihazlara uygulanabiliyor.
Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23