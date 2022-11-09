CİHAZLARINIZI BU TEKNOLOJİ İLE KORUYUN!

''Tüm elektronik cihazlarınızı şeffaf seramik matte hayalet nano teknoloji ile kaplıyoruz!''

Isparta'da tek adres Telalem...!

Tüm Telefon Modelleri

Telefon/Tablet/Akıllı Saat/Kol Saati/Oyun Konsolu/Kamera

360” Nano Kaplama

Desenli Kaplama

Hayalet Nano Cam

Etki Dayanıklılığı

Yüksek Çözünürlük

Çizilmeye Karşı Dayanıklı

Sertlik

Kolay Uygulama

Parmak İzi Koruması

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Nano kaplama yeni nesil akıllı telefon teknolojisinin getirdiği en büyük yeniliklerden biridir. Bu teknoloji sayesinde cihazlarınızı çok uzun süre koruyabilir ve kullanabilirsiniz.Akıllı telefonlarımızda ve tüm dijital elektronik cihazlarınızın güvenliği en üst seviyeye çıkartmak amacı ile nano kılıf veya kaplama gibi aksesuarları tercih etmek gerçekten çok önemlidir. Özellikle pahalı telefonlarda bu tip çözümleri tercih etmek cihaz sağlığınız için olmazsa olmaz bir teknoloji sunuyor.Telalem Isparta şubesinde istediğiniz cihazı beğendiğiniz kaplamaya göre kısa sürede kaplamasını yapıyor. İster şeffaf ister desenli uygulama mevcut. Darbe emici özelliği sayesinde ekranınıza ve kasanıza kesinlikle zarar vermez. Kaplama ile artık telefonunuzu kılıfsız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.Nano kaplama teknolojisine sahip bir cihaz dışarıdan herhangi bir şekilde zarar göremeyeceği için cihazınız daimî olarak sağlam ve temiz kalacaktır. Tekrar hatırlatalım tüm marka ve model telefonlar ve elektronik cihazlara uygulanabiliyor.