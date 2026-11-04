Yazılı Kanyon faciasının ardından güvenlik önlemleri gündemde

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin kurtarıldığı olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, kanyonun coğrafi yapısına ve doğa faaliyetlerinde alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan facia, Isparta İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı Performans ve Bütçe Müzakereleri Toplantısı’nda ele alındı.

İstanbul’dan Isparta’ya eğitim amacıyla gelen ve aralarında gönüllülerin de bulunduğu İHH ekibinin kanyonda kaybolması üzerine AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 34 saat sürdü. Çalışmalar sonucunda Sinan Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken, kayıp 13 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla sağ olarak kurtarıldı.

Yaşanan olayın ardından toplantıda AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrasında meclis üyeleri, kanyonun riskli yapısı ve benzer olayların önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yazılı Kanyon’un riskli yapısına dikkat çekildi

Eğirdir İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap, Yazılı Kanyon’un sarp kayalıkları ve zorlu coğrafi yapısına dikkat çekerek bölgede gerçekleştirilen doğa faaliyetlerinde güvenlik tedbirlerinin önemini gündeme taşıdı.

Sinap, benzer acıların yaşanmaması için kanyonun risklerinin değerlendirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

AFAD’dan koordinasyon ve güvenlik uyarısı

AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk ise Yazılı Kanyon’un doğal yapısı ve mevsimsel koşulları nedeniyle dikkatli olunması gereken alanlardan biri olduğunu belirtti.

Özellikle doğa sporları, eğitim faaliyetleri ve benzeri organizasyonlarda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanmasının önemine işaret eden Öztürk, faaliyet öncesinde risklerin değerlendirilmesi, izin süreçlerinin ve güvenlik prosedürlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“Aşırı özgüven riskleri artırabilir”

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Öztürk, hayatını kaybeden Sinan Yavuz’u şahsen tanıdığını, kurtarılan ekip üyelerinden bazılarına da geçmiş yıllarda eğitim verdiğini ifade etti.

Doğa sporları ve arama kurtarma faaliyetlerinde tecrübenin önemli olduğunu ancak bunun güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmesine neden olmaması gerektiğini belirten Öztürk, aşırı özgüvenin risklerin göz ardı edilmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Kanyon için risk analizi ve önlem vurgusu

Toplantıda, Yazılı Kanyon’un coğrafi özellikleri, mevsimsel değişiklikler ve arazi koşullarının oluşturabileceği tehlikeler de değerlendirildi.

Olası kazaların önüne geçilebilmesi için faaliyet öncesinde güzergâhların incelenmesi, risk analizlerinin yapılması, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Yazılı Kanyon’da yaşanan facianın ardından gündeme gelen değerlendirmeler, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve ziyaretçilerin riskler konusunda bilinçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.