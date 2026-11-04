Isparta'da kış lastiği mesaisi başlıyor! Sürücülere 15 Kasım uyarısı

Isparta'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücüleri yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması başlıyor. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2026 itibarıyla zorunlu olacak. Uygulama 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.

Isparta'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış şartlarının etkisini göstermeye hazırlanmasıyla birlikte trafikte yeni dönem başlıyor. Özellikle kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulanacak.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde ticari yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçların 15 Kasım tarihinden itibaren kış lastiği takmaları gerektiği bildirildi.

Isparta'da kış lastiği zorunluluğu 5 ay sürecek

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Beş ay boyunca devam edecek uygulama, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

Belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olan ticari araçların sürücülerinin, denetimlerde herhangi bir sorun yaşamamaları için lastik değişimlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda?

Kış lastiği zorunluluğu, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçları kapsıyor.

Uygulama kapsamında;

Kamyon ve çekiciler,

Tankerler,

Otobüsler,

Minibüsler,

Kamyonetler,

Ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlar

kış lastiği kullanmak zorunda olacak.

Hususi otomobiller için zorunluluk var mı?

Isparta Valiliği, kış lastiği zorunluluğu kapsamına girmeyen özel otomobil sahiplerine de önemli bir uyarıda bulundu.

Valilik açıklamasında, şahsi araçlarda da kış lastiği kullanılması ve kış şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma yaşanabileceğine dikkat çekilirken, sürücülerin araçlarının kış şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Isparta'da kar ve buzlanmaya karşı hazırlık uyarısı

Kış aylarında yoğun kar yağışının görülebildiği Isparta'da, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirler arası güzergâhlarda buzlanma riski sürücüler için tehlike