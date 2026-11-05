Isparta Belediye İş Hanı’nın yıkımına esnaftan itiraz: 100’ü aşkın imza toplandı

Isparta’da Kaymakkapı Meydanı projesi kapsamında yıkılması planlanan Belediye İş Hanı için esnaf harekete geçti. Yıkım kararına karşı başlatılan imza kampanyasında 100’ün üzerinde imza toplandı. YENİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Büyüktuncer, projenin ortak akılla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek çalışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Isparta Belediyesi’nin Kaymakkapı Meydanı düzenleme projesi kapsamında Belediye İş Hanı’nın yıkılmasının gündeme gelmesi, binada faaliyet gösteren esnaf ve mülk sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Yıkım kararının iptal edilmesi veya projenin yeniden düzenlenmesi talebiyle 3 Kasım’da imza kampanyası başlatan esnaf, kısa sürede 100’ün üzerinde imza topladı. Toplanan imzaların Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e sunulması bekleniyor.

Esnafın tepkisine YENİ Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Büyüktuncer de destek verdi.

Büyüktuncer: “Ortak akıl yakalanana kadar proje durmalı”

Mehmet Büyüktuncer, yaptığı açıklamada Belediye İş Hanı esnafının topladığı 100’ü aşkın imzayı kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz ekim ayındaki belediye meclisi toplantısında Kültür Sitesi ve Belediye İş Hanı projelerine ilişkin bazı çelişki ve tereddütleri gündeme getirdiklerini belirten Büyüktuncer, esnafın da benzer kaygılar taşıdığını ifade etti.

Büyüktuncer, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e seslenerek kent yönetiminde ortak aklın önemine dikkat çekti.

Esnafın geleceğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Büyüktuncer, “Bu insanların geleceklerini ve geçmişlerini bir kepçeyle yıkamazsınız” ifadelerini kullandı.

Eski otogar örneğini hatırlattı

Büyüktuncer, açıklamasında eski otogar alanında yaşanan süreci de gündeme getirdi. 2024 yılında yıkılan eski otogarın bulunduğu alanda kütüphane yapılacağının ve ihale sürecinin Mart 2025’te gerçekleştirileceğinin açıklandığını hatırlatan Büyüktuncer, alanın hâlâ atıl durumda olduğunu savundu.

Benzer bir durumun Belediye İş Hanı esnafının da başına gelmemesi gerektiğini belirten Büyüktuncer, şu çağrıda bulundu:

“Ortak akıl yakalanana kadar bu proje bugünden itibaren durmalıdır.”

Başkan Başdeğirmen etap etap taşınma planını açıklamıştı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce belediye meclisi toplantılarında Kaymakkapı Meydanı projesi ve esnafın taşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Ağustos ayındaki meclis toplantısında çalışmaların etaplar hâlinde yürütülmesinin planlandığını belirten Başdeğirmen, ilk aşamada Kültür Sitesi’ndeki esnafın uygun alanlara taşınmasının gündemde olduğunu ifade etmişti.

Ekim ayındaki meclis toplantısında ise Belediye İş Hanı’nın yıkım planını yineleyen Başdeğirmen, Kültür Sitesi’nin bulunduğu alana yeni bir iş hanı yapılmasının ve meydanın alt kotunda otopark oluşturulmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Gözler belediyeye sunulacak imzalarda

Belediye İş Hanı’nda faaliyet gösteren esnaf ve mülk sahipleri, topladıkları 100’ü aşkın imzayı belediye yönetimine sunmaya hazırlanıyor.

Esnaf, yıkım kararının yeniden değerlendirilmesini ve projede kendilerini mağdur etmeyecek bir çözüm bulunmasını istiyor. İmzaların belediyeye sunulmasının ardından Kaymakkapı Meydanı projesinin Belediye İş Hanı’nı ilgilendiren bölümüne ilişkin nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.