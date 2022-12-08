Isparta’da geçtiğimiz Salı akşamı düzenlenen ‘Bozkırın Tezenesi neşet Ertaş’ı Anma Programı’na katılan yazar Sinan Yağmur Eğirdir Belediyesini ziyaret etti.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök’e verilmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız M. Erhan Savran’a ‘NEŞET ERTAŞ’ kitabını imzalayan ünlü yazar Sinan Yağmur ziyaretten sonra Konya’ya hareket etti.Eğirdir İlçesine hayranlıkla baktığını ifade eden yazar Yağmur en kısa zamanda Eğirdir İlçesine uzunca bir ziyarette bulunacağını ve Eğirdir’i çok sevdiğini ifade etti.Başkan Veli GÖK’e teslim etmek üzere ‘NEŞET ERTAŞ’ kitabını yazar Sinan YAĞMUR’dan alan Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek yazar YAĞMUR’a hayırlı yolculuklar diledi.Ziyarette Belediye Birim Müdürleri de Yazar Sinan Yağmur’u yalnız bırakmadı.