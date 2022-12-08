Mucize bitki olarak da adlandırılan safranın Isparta’nın Aksu ilçesindeki yolculuğu 2018 yılında kadın bir çiftçinin deneme amaçlı 250 metrekarelik alana safran soğanı dikmesiyle başladı. Safranın başarılı bir şekilde yetişmesinin ardından ise Aksu Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle bugünlerde safran dikim alanı 4 bin 500 metrekare alana ulaşmış durumda. İlçede 7 çiftçi safran yetiştiriciliği yapıyor. Önemli bir baharat olan safran, aynı zamanda gramının 100 bin katı katı kadar suyu sarıya boyaması açısından tekstil ve boya sektöründe de aranan bir bitki.

Safran yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Aksu’nun Katip köyünde Vali Aydın Baruş’un katılımıyla safran dikimi gerçekleştirildi. Mustafa Çetin isimli çiftçinin bahçesinde gerçekleşen programda Aksu’nun safran yetiştirmek için çok elverişli topraklara sahip olduğunu belirten Vali Baruş “Aksu'nun ve Isparta'nın en önemli sorunlardan birisi de tarım arazilerinin çok bölünmüş olması, çok küçük arazilerde tarım yapılmak zorunda kalınması. İşte safran bu küçük araziler için son derece elverişli bir bitki, birim başına elde edilen değer fazla. Dolayısıyla ekonomik gelire önemli bir katkısı olacak. Özellikle küçük bahçesi, tarlası olan vatandaşlarımız için önümüzdeki yıllarda safran tarımını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Çiftçilerimizin gelirlerinin artması öncelik verdiğimiz konulardan biri. Çünkü biz köylerde yaşayan vatandaşlarımızın şehre göç etmemelerini istiyoruz. Tabii köylerinde kalmalarını isterken de onlara geçim alternatifleri sunmak zorundayız. Aksu ilçemiz de yoğun göç veren ilçelerimizden birisi, en azından burada yaşayan köylülerimizin gelir kaynaklarına kavuşturma yoluyla burada kalmalarını temin edebilirsek bu bizim için de ülkemiz için de ülkemiz tarımı için de çok ciddi bir kazanç olur. Bugün dikimini gerçekleştirdiğimiz safrandan önümüzdeki Ekim-Kasım aylarından itibaren verim alınmaya başlanacak. Köylülerimizi de çok meraklı gördüm, çok hevesli gördüm. Hem Katip köyümüzde hem de Aksu'nun diğer köylerinde bu tarımı yaygınlaştırırsak çiftçimiz için çok değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Vali Baruş çiftçilerle beraber safran soğanlarını toprakla buluşturdu.

Daha sonra Aksu ilçe merkezine geçen Vali Baruş esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti. İlçede son olarak Kaymakam Mehmet Tığlı ve Belediye Başkanı Veli Kahraman’ı ziyaret eden Vali Baruş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.