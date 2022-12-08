ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI METİN ÇELİK

VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VELİ GÖK’Ü ZİYARET ETTİ.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Dede, Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Demiralay, Fatih Topaloğlu, Emre Demirel, Mesut Kahveci, İlker Gök ve Hamdi Özdamar ile birlikte Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik; ‘Eğirdir’imiz Isparta’nın gözbebeği bir ilçemiz, aynı zamanda hem turizm, hem tarım alanında öncü olan bu ilçemizin gelişmesi ve kalkınmasında atılacak adımlarda Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Gerek yaz turizmi, gerek kış turizmi, gerekse elmacılık konusunda her türlü iş birliğine hazırız.’ İfadelerini kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Metin Çelik ve yönetimine başarılar dileyerek teşekkür etti.