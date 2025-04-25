Yaz Güzelliğiniz Dermavise ile Tamamlanıyor: Anneler Günü’ne Özel Kampanya!

Yaz mevsimi yaklaşırken cildinizdeki ışıltıyı ortaya çıkarmak ve formda bir vücutla sezona merhaba demek istiyorsanız, Isparta’nın önde gelen güzellik merkezi Dermavise, sizin için özel fırsatlar sunuyor. Anneler Günü’ne özel kampanyalarıyla dikkat çeken merkez, güzelliğine önem veren herkesi profesyonel bakımın farkını yaşamaya davet ediyor.

Modern cihazları ve uzman kadrosuyla Çünür Mahallesi’nde hizmet veren Dermavise Güzellik Merkezi’nde; cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme, çatlak tedavisi, kalıcı makyaj ve leke-akne tedavisi gibi birçok alanda kişiye özel uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Anneler Günü’ne Özel: Güzellik ve Bakımda Kaçırılmayacak Fırsatlar!

İşyeri sahibi Ezgi Güngör Erem, Anneler Günü’nü sadece bir gün değil, kendine zaman ayırmak isteyen kadınlar için bir fırsat olarak gördüklerini belirtiyor. “Her kadın güzelliğiyle ışıldamayı hak ediyor. Bu yüzden hem annelerimiz hem de annelik duygusunu yaşayan herkes için özel kampanyalar hazırladık” diyor.

Özellikle yaz aylarına fit ve bakımlı girmek isteyenler için RaspingPro bölgesel zayıflama, G5 masaj ve lenf drenaj sistemleri öne çıkarken, DipoFaceHydra cilt bakım teknolojisi ile de güneşin yıpratıcı etkilerine karşı koruyucu ve yenileyici bir dokunuş sunuluyor.

Randevunuzu Şimdi Alın!

Kampanya süresince Dermavise Güzellik Merkezi’ne gelenler, hem uygun fiyatlarla hizmet alacak hem de yaz öncesi kendilerine hak ettikleri bakımı sunma fırsatı yakalayacak.





Adres: Çünür Mah. 5321. Sk. No: 24/2 (Sehell Karşısı)

Randevu: 0551 656 70 30

Instagram:@dermaviseisparta

“Yaz geliyor! Güzelliğinize ışık tutmak ve kendinize vakit ayırmak için Anneler Günü fırsatlarını kaçırmayın!”