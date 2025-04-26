Isparta Trafiğinde Yayalar, Sürücüler Kural İhlalleri Arasında Sıkışıp Kaldı

Yazan: Soner Gülbağ – Isparta Haber Muhabiri

Isparta gibi sakinliğiyle bilinen bir şehirde, özellikle son yıllarda yaşanan trafik sıkışıklığı vatandaşın gündeminden düşmüyor. Özellikle de Mimar Sinan Caddesi, Meydan AVM çevresi ve Cumhuriyet Caddesi gibi merkezi noktalarda neredeyse günün her saatinde yaşanan trafik yoğunluğu, hem sürücülerin hem yayaların sabrını zorluyor.

Trafik işaretlerinin olması gereken yerlerde olmaması ya da yanlış yerlere konumlandırılması, şehir içi ulaşımı daha da karmaşık hale getiriyor. Örneğin “Önce Yaya” uygulamasıyla birlikte yaya geçitleri elbette önemli ama bazı geçitlerin konumu, trafiği adeta kilitliyor. Mimar Sinan Caddesi’nde bir yaya geçidi trafiği felce uğratıyorsa, burada bir planlama sorunu olduğu açık.

Üstüne bir de çifte park yapan araçlar eklenince işin içinden çıkmak daha da zorlaşıyor. Kimi araçlar öyle noktalara park ediyor ki, ne yayalar geçebiliyor ne de araçlar ilerleyebiliyor. Hatta öyle oluyor ki, aynı araç aynı gün içinde iki ya da üç kez trafik cezası yiyor. Cezalar yazılıyor yazılmasına ama caydırıcılık konusunda ne kadar etkili olduğu tartışılır.

“Yaya önceliği” bilincinin artırılması güzel bir adım; ancak bu durum, kimi zaman ters tepebiliyor. Bazı yayalar aniden yola atlıyor, ne sağa bakıyor ne sola. Sürücülerin fren refleksine kalıyor her şey. Bu da haliyle hem trafik akışını bozuyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor.

Isparta’da trafik düzenlemesinin hem sürücü hem yaya perspektifiyle yeniden ele alınması gerekiyor. Özellikle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda park düzenlemeleri, yaya geçidi yerleşimleri ve trafik levhalarının doğru planlanması, çözümün anahtarı olabilir. Aksi takdirde, ne yaya rahatça yürüyebiliyor ne de sürücü huzurla araç sürebiliyor.

Daha yaşanabilir bir Isparta için hem yetkililerin hem de vatandaşın üzerine düşeni yapması şart. Aksi halde bu kargaşa, sadece cezalardan ibaret bir trafik anlayışına dönüşür.

Soner Gülbağ

Isparta Haber Muhabiri



Isparta'da trafik ve yaya güvenliği konularında yaşanan sorunlara dair yerel haber sitelerinde yayımlanan bazı örnek haberler.

