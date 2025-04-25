Isparta’da Afetlere Karşı Hazırlıklar Masaya Yatırıldı

Isparta’da 2025 yılı 1. Dönem Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde afet ve acil durumlara yönelik sürdürülen hazırlık çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri katılım sağladı. Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıda; eğitim faaliyetlerinden tatbikatlara, riskli yapıların tespitinden arama-kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesine kadar çok sayıda başlık değerlendirildi.

“Her Kurum Üzerine Düşeni Eksiksiz Yerine Getirmeli”

Toplantıda konuşan Vali Erin, afetlerin ihmale gelmeyeceğini vurguladı. Kurumlar arası koordinasyonun ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Afetler karşısında hazırlıklı olmak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Bilinçli toplum, güçlü müdahale kapasitesi ve sağlam yapılarla riskleri en aza indirmek hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

Eğitim, Tatbikat ve Risk Tespitleri Sürekli Olarak Sürdürülüyor

Toplantıda ayrıca, Isparta genelinde son dönemde gerçekleştirilen tatbikatlar, gönüllü eğitim programları ve yapı envanteri taramaları gibi uygulamalar da değerlendirildi. TAMP kapsamında, tüm kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda Vali Erin, “Allah (c.c.) milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” temennisinde bulunarak, afetlere karşı alınan önlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.