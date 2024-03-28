Yatırımların Meyveleri Artık Toplanmaya Başlandı: Antalya'dan Isparta'ya Günübirlik Tur!

Isparta Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımların meyveleri toplanmaya başladı. Turizmin başkenti Antalya'da faaliyet gösteren bir turizm şirketi, Isparta'nın turizm potansiyelini keşfetmek amacıyla günübirlik tur düzenledi. Bu tura, Isparta Belediyesi'nin Kirazlıdere, Cam Seyir Terası, Andık Deresi gibi yeni yapılan yatırımları da dahil edildi.Kişi başı 500 lira olan bu tura katılanlar, sabah saat 07.00'de Antalya'dan hareket edecekler. Tur rotası, Antalya Aksu'da kahvaltı ve Karacaören Barajı'nda mola verdikten sonra Bayraklıtepe, Andık Deresi ve Bezirgan Şelalesi gibi doğal güzellikleri içerecek. Kirazlıtepe ve Cam Seyir Terası'nı ziyaret ettikten sonra, kafile Isparta Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeği yiyecek ve Isparta'nın muhteşem manzarasını seyredecekler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in önerilerinin doğruluğunu kanıtlayan bu tur, misafirlerin Isparta'yı keşfetmeleri için ideal bir fırsat sunuyor. Başkan Başdeğirmen, "Eskiden bir misafiriniz gelse nereye götüreyim diye düşünürdünüz. Şimdi önce Millet Bahçesine getirin, oradan çıkın Kirazlıdere'ye. Cam Seyir Terası'ndan Isparta'yı doyasıya izleyin. Çayınızı kahvenizi içtikten sonra hemen biraz yukarıda yaptığımız Kirazlıtepe Sosyal Tesisinde yemeğinizi ikram edin. Oradan da Andık Deresi'ne geçin. Daha zamanınız dolmadı mı? Meydan AVM'yi gezdirin. Önümüzdeki yıllarda Çünür Tepesi de bittiği zaman oraya da gidin. Misafirleriniz gezmeye doyacaktır" sözleriyle turistlere rehberlik ediyor.Bu gelişmelerle birlikte, Isparta'nın turizmde Antalya'nın arka bahçesi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediği görülüyor.