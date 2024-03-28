Isparta'da Kaçak Baskıya Emniyet Müdürlüğü Engel Oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, demokrasi kenti olarak bilinen Isparta'da talihsiz bir olay yaşandı. Projelerin ve seçim gündemlerinin tartışılması gereken bir dönemde, siyasetin üslupsuz ve çirkin bir boyut kazandığına şahit olundu. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e yönelik karalama kampanyaları başlatıldı.Bu çirkin siyaset anlayışının bir yansıması olarak, MHP Belediye meclis üyesi adayının matbaasında kaçak baskın ihbarı yapıldı. İsparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu ihbar üzerine harekete geçerek Eski Sanayi Mahallesindeki matbaaya baskın düzenledi. Yapılan incelemede, künyesiz ve tabloid boyutunda basılan gazetelerde, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hakkında asılsız iftira ve yalan haberlerin yer aldığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, kaçak baskına el koydu.Bu olay, Isparta'nın demokratik kimliğine yakışmayan bir durum olarak değerlendirilirken, vatandaşlar çirkin siyasete tepki gösterdi. Seçmen iradesinin 31 Mart'ta sandıkta tecelli edeceğini belirten vatandaşlar, bu tür ayak oyunlarının kimseye fayda sağlamayacağını vurguladılar. Güneşin balçıkla sıvanamayacağını ifade eden vatandaşlar, demokratik sürecin bozulmaması için herkesin daha yapıcı ve dürüst bir siyaset anlayışı benimsemesi gerektiğini belirttiler.