Futbolun efsane isimlerinden Başkan Başdeğirmen’e destek:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçmişte Ispartaspor ve amatör kulüplerde büyük başarılara imza atmış efsane futbolcularla bir araya geldi. Bu özel buluşma, Isparta 32 Spor Kulübü tarafından düzenlenen bir iftar yemeğiyle gerçekleşti. İftara, Başkan Başdeğirmen'in yanı sıra, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve birçok önemli isim katıldı.İftar programında konuşan Başkan Başdeğirmen, Isparta'ya kazandırdığı modern spor tesisleri ve Isparta 32 Spor Kulübü'ne verdiği destekle ilgili konuştu. Futbolun efsane isimleri, Başkan Başdeğirmen'in şehre yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Bizler sizlerin arkanızdayız. Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı biliyoruz" dedi.Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir ise konuşmasında Başkan Başdeğirmen'e olan minnettarlığını dile getirerek, Isparta'nın spor alanında gelişimi için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda, Ispartaspor'un varlığını sürdürmesinde Başkan Başdeğirmen'in büyük katkısı olduğunu vurguladı.Kulüp yöneticilerinden Süleyman Dağlı ise Ispartaspor'un uzun tarihinde yapılan en büyük katkıların Şükrü Başdeğirmen tarafından sağlandığını belirterek, gelecek dönemlerde daha iyi spor tesislerinin şehre kazandırılacağına inandığını ifade etti.Bu birliktelik ve destek mesajlarıyla, Isparta'nın spor alanındaki gelişimine ve futbolun daha da ileriye gitmesine olan inançları bir kez daha ortaya konmuş oldu.