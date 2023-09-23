Yargıtay'dan "Kaynanaya Hakaret Eden Geline Nafaka Yok" Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında kadına nafaka bağlanmasına yönelik yerel mahkeme kararını, kadının kaynanasına hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle bozdu. İşte bu kararın detayları:

Olayın Özeti: Bir çift, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, eşinin annesine hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle kadını kusurlu sayarak çiftin boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verdi.

Temyiz Süreci: Kararı temyiz eden taraflar, "kusur belirlemesi ve nafaka" yönünden kararı temyiz etti.

Yargıtay Kararı: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Gerekçede, kadının eşinin annesine sürekli ve ağır biçimde hakaret ettiği, erkeğin ise tepkisel olarak karşılık verdiği ifade edildi.

Daire, erkeği kusurlu bulmanın doğru olmadığına karar verdi ve kadının "tam kusurlu" olduğunu belirledi. Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla nafaka isteyebileceğine dikkat çekildi. Mevcut davada kadının "tam kusurlu" olduğu tespiti yapıldı ve kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabul edildiği belirtildi.

Sonuç olarak, Yargıtay'ın bu kararı, kadının kaynanasına hakaret etmesi nedeniyle nafaka talebinin reddedilmesine ilişkin bir örnek teşkil etmektedir.