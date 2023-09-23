Bakan Tekin, Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kararı Açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÜLKE TV'de Akşam Baskısı programına katıldı ve temel eğitim yönetmeliğindeki yeni düzenlemeleri açıkladı. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Takdir ve Teşekkür Belgesi Alamayacaklar: Bakan Tekin, Türkçe dersinden 70 ortalamayı tutturamayan öğrencilerin artık takdir ve teşekkür belgesi alamayacaklarını belirtti. Yani, öğrenciler Türkçe dersinden bu ortalamayı yakalayamazlarsa takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacaklar.

Ana Dil Eğitimi Önemli: Bakan Tekin, Türkçe dersindeki bu 70 ortalamayı, ana dil eğitimini daha fazla ön plana çıkarmak amacıyla getirdiklerini ifade etti.

Açık Lise Sınavları Yüz Yüze Olacak: Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Açık lise sınavlarının online değil yüz yüze yapılacağını açıkladı. Ayrıca, açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısının azaldığını belirtti ve bu tedbirin olumlu karşılandığını dile getirdi.

Bakan Tekin'in bu açıklamaları, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli değişiklikleri yansıtıyor ve eğitim sistemindeki bazı yeni kuralları tanımlıyor.