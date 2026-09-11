Yargıtay’dan Emsal Aile Mahremiyeti Kararı: Eşinin Dedikodusunu Yapan Erkek Yandı

Yargıtay’dan Emsal Aile Mahremiyeti Kararı: Eşinin Dedikodusunu Yapan Erkek Yandı
ISPARTA
G.Tarihi: 10.09.2026 23:21
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Yargıtay’dan Emsal Aile Mahremiyeti Kararı: Eşinin Dedikodusunu Yapan Erkek Tam Kusurlu Bulundu!

Yargıtay, evlilik birliğinde aile mahremiyetinin sınırlarını çizen ve emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Trabzon'da karşılıklı açılan boşanma davasında Yargıtay, aile içi meseleleri başkalarına anlatan, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yapan ve ev ortak ihtiyaçlarını karşılamayarak eşine hakaret eden erkeği "tam kusurlu" buldu.
 

Trabzon’da Başladı, Yargıtay Noktayı Koydu

Trabzon'da bir çiftin karşılıklı boşanma davası açmasıyla başlayan hukuki süreçte Gümüşhane’de görülen davaya Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay incelemesinde; erkek eşin evlilik süresince aile mahremiyetine dair özel olayları üçüncü kişilere aktardığı, akrabalarıyla bir olup eşinin dedikodusunu yaptığı ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu gerekçelerle erkek eş boşanmada tam kusurlu sayıldı.
 

Ispartalılar Kararı Destekledi: "Ailede Olan Ailede Kalır"

Kanal 32 Haber mikrofonlarına Yargıtay'ın bu emsal kararını değerlendiren Ispartalı vatandaşlar, karara tam destek vererek evlilikte gizliliğin önemine vurgu yaptı. Vatandaşlar şu ifadelere yer verdi:
 
"Dost var, düşman var. Bir laf dışarı sızdı mı kulaktan kulağa büyür gider. Evlilik öyle yürümez. Aile içinde olan şey aile içinde kalmalıdır."
"Eş dediğin birbirinin yanında durmalı, sabredip sorunları dışarı taşımamalıdır. Anneye, babaya bile her şey anlatılmaz. Üçüncü, dördüncü kişiler işin içine girerse o yuva ayakta kalamaz. Oturup baş başa konuşup dertleşmek gerekir."
 
 
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