Isparta’da Öğrenci Apart Fiyatları Belli Oldu! Yüzde 50 Doluluk Aşıldı, Cüzi Zam Yapıldı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Isparta’yı tercih eden üniversite öğrencileri kente gelmeye başladı. Öğrencilerin gelmesiyle birlikte şehirdeki apartlarda hareketlilik artarken, fiyatlardaki artışın geçen yıla kıyasla oldukça sınırlı tutulduğu öğrenildi.

Apart Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Isparta’daki apart işletmecileri; elektrik, doğalgaz ve su gibi gider kalemlerindeki artışlara rağmen öğrencileri mağdur etmemek adına fiyatlara yalnızca 1.000 TL ile 2.000 TL arasında cüzi zamlar yansıttı.

Günün güncel fiyat aralıkları ise şu şekilde şekillendi:

1+0 Apartlar: 8.000 TL ile 12.000 TL arası

1+1, 2+0 ve 2+1 Apartlar: 12.000 TL ile 20.000 TL arası

En Çok Tercih Edilen Bölgeler: Otogar ve Eski Otogar Civarı

Isparta’da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak adına apart sayısının yeterli olduğunu belirten sektör temsilcileri, özellikle Eski Otogar ve Yeni Otogar civarındaki apartların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Mezun olan öğrencilerin ardından boşalan yerlerin yeni gelen öğrencilerle dolmaya başladığını belirten yetkililer, şu an için apartlardaki doluluk oranının %50 seviyelerine ulaştığını, üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu oranın %100’e çıkmasının beklendiğini kaydetti.

"Büyük Zam Yapmadık, Kapılarımız Öğrencilere Açık"

Apart esnafının öğrencilerin ve ailelerin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurduğunu belirten temsilciler; "Fiyatlara büyük zamlar yansıtmadık. Geçen seneki rakamların üzerine sadece cüzi artışlar eklendi. Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak yeterli sayıda apartımız mevcut, kapılarımızı sonuna kadar açtık" değerlendirmesinde bulundu.