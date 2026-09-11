Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı

Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.09.2026 00:07
753852 Okunma
0

Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı

Isparta’nın öğrenci taşıma hizmeti veren tek yetkili kuruluşu olan Sertur Öğrenci Taşıma Kooperatifi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezon açılışını gerçekleştirdi. Sezon açılış töreni kapsamında kurban kesilerek dualar edildi, kaza ve belasız bir yıl temennisinde bulunuldu.
 

Şoförlere Özel Emniyet ve Trafik Eğitimi

Açılış öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, özellikle kış aylarında yollarda oluşan sabunlaşma (gizli buzlanma/kayganlaşma) durumlarında hız sınırlarının 50 km/s seviyelerinden 30-25 km/s seviyelerine kadar düşürülmesi gerektiği ve şehir içi trafikte dikkat edilecek güvenlik önlemleri aktarıldı.
 

Kent Protokolü Açılışta Bir Araya Geldi

Sertur’un tesislerinde düzenlenen sezon açılış törenine; Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Uğur Büyükçulcu, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ISESOB) Başkanı Ahmet Tural, Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Sertur Kooperatifi Başkanı Kemal Çalık, kooperatif yönetimi, rehber personeller ve servis şoförleri katıldı.
 
Törende konuşan Sertur Kooperatifi Başkanı Kemal Çalık, seminer ve eğitim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek tüm camiaya cezasız, kazasız ve sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı diledi.
 

ISESOB Başkanı Ahmet Tural: "Sertur Türkiye’ye Örnek Bir Kooperatiftir"

Sertur’un Türkiye genelinde parmakla gösterilen bir model olduğunu ifade eden ISESOB Başkanı Ahmet Tural, şoförlerin çocuklar için birer rol model olduğuna dikkat çekti. Tural, konuşmasında şu konulara vurgu yaptı:
 
  • Örnek Davranış ve Güvenlik: Şoförlerin araç içindeki hareketlerinin çocuklar tarafından örnek alındığını belirten Tural; Kapı açılmadan indibindi yapılmaması, öğrencilerin indikten sonra rehber personel eşliğinde okul kapısına kadar güvenle ulaştırılması gerektiğini hatırlattı.
  • Eğitimlerin Önemi: Sezon öncesi verilen trafik ve oryantasyon eğitimlerinin mesleki güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek destek veren kurumlara teşekkür etti.
  • Velilere Korsan Taşımacılık Uyarısı: Velilere seslenen Tural, "Çocuklarınızı emanet edeceğiniz araçların mevzuata uygunluğunu, şoför ve rehber personelin belgelerini mutlaka sorgulayın. Ucuz olduğu gerekçesiyle korsan taşımacılığa yönelmayin. Söz konusu olan evlatlarımızın can güvenliğidir" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: "Çocuklarımızın Can Güvenliği Her Şeyden Önemli"

Sertur esnafına her zaman destek verdiklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin diğer illerinde yaşanan servis kazalarının ve olumsuzlukların Isparta’da yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Başkan Başdeğirmen'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde oldu:
 
  • Rol Model ve Sorumluluk: Şoförlerin araç içerisinde sigara içmemesi ve kırmızı ışık ihlali gibi hatalardan kaçınması gerektiğini belirten Başdeğirmen, sürücülerin çocuklara en doğru örneği teşkil etmekle yükümlü olduğunu söyledi.
  • Fiyat Tarifesinde İki Dönemli Düzenleme Önerisi: Artan akaryakıt ve işletme maliyetlerine değinen Başdeğirmen, hem esnafın mağdur olmaması hem de ailelerin bütçesinin korunması adına dengeli bir fiyat politikası izlediklerini belirtti. Küresel dalgalanmalar nedeniyle yılda bir kez yapılan fiyat tarifesi yerine, gerek duyulursa eğitim yılının 1. ve 2. dönemi için ayrı ayrı fiyat değerlendirmesi yapılabileceğinin teklifini kooperatif yönetimiyle paylaştığını aktardı.
  • Tesis ve Asfalt Altyapısı Tamamlandı: Sertur’un hizmet verdiği alanda toz ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla yakındaki inşaat süreçlerine rağmen bağlantı yollarının sıcak asfaltla kaplandığını müjdeleyen Başdeğirmen, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Konuşmaların ve esnafın taleplerinin dinlenmesinin ardından okunan dualar ve kesilen kurban ile Sertur, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı servis sezonunu resmen açtı. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
IspartaSerturIsparta Öğrenci ServisleriŞükrü BaşdeğirmenAhmet TuralKemal ÇalıkIsparta HaberleriServis FiyatlarıSDÜ Öğrenci Taşımacılığı
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalvaç’tan dünyaya uzanan 4 kuşaklık deri hikâyesi
Isparta ve Burdur’dan Burdur Gölü için dikkat çeken adım
Eğirdir Gölü’nde sular çekildi: Adacıklar ortaya çıktı
Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı
Yargıtay’dan Emsal Aile Mahremiyeti Kararı: Eşinin Dedikodusunu Yapan Erkek Yandı
Isparta’da Öğrenci Apart Fiyatları Belli Oldu! Yüzde 50 Doluluk Aşıldı, Cüzi Zam Yapıldı
Yalvaç’ta Alt ve Üst Yapı Hamlesi! Başkan Mustafa Kodal: "Vaatlerimizin %90’ını Tamamladık"
İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor!
"Yanarım" Şarkısıyla Drift Attı, Ehliyetinden Oldu! Sosyal Medya Paylaşımı Başına Dert Açtı
Isparta Belediye Meclisinde Uluslararası Davet Trafiği!
Isparta Meydanında Şampiyonluk Coşkusu: Filenin Sultanları Avrupa’nın En Büyüğü Oldu!
Isparta’da Elma Hasadı Başlıyor: Çiftçi Fiyat Ve Kota Mağduru!
Isparta’da Zil 17 Bin 345 Öğrenci İçin Çaldı! "Ailemle Okul Yolu" Heyecanı Başladı
Isparta'da İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlülülere proje desteği
Isparta Valiliği kamu personeline yönelik eğitim programı düzenleyecek
SDÜ’de "Sanalı Bırak Saha Seni Bekliyor" Projesi Görkemli Kapanışla Tamamlandı
Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü
Isparta’da KPSS Maratonu Tamamlandı: Binlerce Aday Ter Döktü
Isparta Belediyesi'nden Kapalı Duraklarda Temizlik Seferberliği
Isparta Valisi Erin: "Savunma Sanayi İhtiyacımızın %95'ini Kendimiz Karşılıyoruz"
Isparta 32 Spor lige mağlubiyetle başladı: 1-2
Burdur ve Isparta arasında şiş tartışması büyüyor: Lezzetin adı gündemde!
Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?
Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu
Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Yüksel Hair Concept
Isparta’da saç kesiminde kişiye özel dokunuş: Yüksel Hair Concept
İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor!
İstanbul’daki Ispartalılar 3. Büyük Buluşmada Bir Araya Geliyor!
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi