Isparta'da Öğrenci Taşımacılığında Yeni Sezon Açıldı: Sertur Hazırlıklarını Tamamladı

Isparta’nın öğrenci taşıma hizmeti veren tek yetkili kuruluşu olan Sertur Öğrenci Taşıma Kooperatifi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezon açılışını gerçekleştirdi. Sezon açılış töreni kapsamında kurban kesilerek dualar edildi, kaza ve belasız bir yıl temennisinde bulunuldu.

Şoförlere Özel Emniyet ve Trafik Eğitimi

Açılış öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, özellikle kış aylarında yollarda oluşan sabunlaşma (gizli buzlanma/kayganlaşma) durumlarında hız sınırlarının 50 km/s seviyelerinden 30-25 km/s seviyelerine kadar düşürülmesi gerektiği ve şehir içi trafikte dikkat edilecek güvenlik önlemleri aktarıldı.

Kent Protokolü Açılışta Bir Araya Geldi

Sertur’un tesislerinde düzenlenen sezon açılış törenine; Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Uğur Büyükçulcu, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ISESOB) Başkanı Ahmet Tural, Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Sertur Kooperatifi Başkanı Kemal Çalık, kooperatif yönetimi, rehber personeller ve servis şoförleri katıldı.

Törende konuşan Sertur Kooperatifi Başkanı Kemal Çalık, seminer ve eğitim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek tüm camiaya cezasız, kazasız ve sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı diledi.

ISESOB Başkanı Ahmet Tural: "Sertur Türkiye’ye Örnek Bir Kooperatiftir"

Sertur’un Türkiye genelinde parmakla gösterilen bir model olduğunu ifade eden ISESOB Başkanı Ahmet Tural, şoförlerin çocuklar için birer rol model olduğuna dikkat çekti. Tural, konuşmasında şu konulara vurgu yaptı:

Örnek Davranış ve Güvenlik: Şoförlerin araç içindeki hareketlerinin çocuklar tarafından örnek alındığını belirten Tural; Kapı açılmadan indibindi yapılmaması, öğrencilerin indikten sonra rehber personel eşliğinde okul kapısına kadar güvenle ulaştırılması gerektiğini hatırlattı.

Eğitimlerin Önemi: Sezon öncesi verilen trafik ve oryantasyon eğitimlerinin mesleki güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade ederek destek veren kurumlara teşekkür etti.

Velilere Korsan Taşımacılık Uyarısı: Velilere seslenen Tural, "Çocuklarınızı emanet edeceğiniz araçların mevzuata uygunluğunu, şoför ve rehber personelin belgelerini mutlaka sorgulayın. Ucuz olduğu gerekçesiyle korsan taşımacılığa yönelmayin. Söz konusu olan evlatlarımızın can güvenliğidir" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: "Çocuklarımızın Can Güvenliği Her Şeyden Önemli"

Sertur esnafına her zaman destek verdiklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin diğer illerinde yaşanan servis kazalarının ve olumsuzlukların Isparta’da yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Başdeğirmen'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde oldu:

Rol Model ve Sorumluluk: Şoförlerin araç içerisinde sigara içmemesi ve kırmızı ışık ihlali gibi hatalardan kaçınması gerektiğini belirten Başdeğirmen, sürücülerin çocuklara en doğru örneği teşkil etmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Fiyat Tarifesinde İki Dönemli Düzenleme Önerisi: Artan akaryakıt ve işletme maliyetlerine değinen Başdeğirmen, hem esnafın mağdur olmaması hem de ailelerin bütçesinin korunması adına dengeli bir fiyat politikası izlediklerini belirtti. Küresel dalgalanmalar nedeniyle yılda bir kez yapılan fiyat tarifesi yerine, gerek duyulursa eğitim yılının 1. ve 2. dönemi için ayrı ayrı fiyat değerlendirmesi yapılabileceğinin teklifini kooperatif yönetimiyle paylaştığını aktardı.

Tesis ve Asfalt Altyapısı Tamamlandı: Sertur’un hizmet verdiği alanda toz ve ulaşım sorununu çözmek amacıyla yakındaki inşaat süreçlerine rağmen bağlantı yollarının sıcak asfaltla kaplandığını müjdeleyen Başdeğirmen, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Konuşmaların ve esnafın taleplerinin dinlenmesinin ardından okunan dualar ve kesilen kurban ile Sertur, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı servis sezonunu resmen açtı. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.