Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Günleri etkinliği kapsamında yapılan çevresel atık toplama etkinliğine katıldık. Çevre bilinci ve katı atıkların doğada kaybolma süreleri hakkında yapılan sunum sonrası Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.İbrahim DİLER, bölüm Öğretim Üyeleri ve öğrencilerimiz ile birlikte İlçemiz Kent Ormanında yerinde incelemeler yaptık. Böylesine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdikleri için Üniversitemize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.