498 oturum Eğitim ve Bilinçlendirme çalışması yürütülmüş,

oturum Eğitim ve Bilinçlendirme çalışması yürütülmüş, 9227 anne ve anne adayı olan (Öğretmen, Öğrenci Velisi, Sağlık Çalışanı, Emniyet Mensubu, Sürücü Kursu Kursiyerleri, Özel Güvenlik Personeli, Özel İş Çalışanları) bayana eğitim verilmiştir.

olan (Öğretmen, Öğrenci Velisi, Sağlık Çalışanı, Emniyet Mensubu, Sürücü Kursu Kursiyerleri, Özel Güvenlik Personeli, Özel İş Çalışanları) bayana eğitim verilmiştir. Anne ve anne adaylarının verilen bilgileri paylaştığı, aile ortamında anlattığı düşünüldüğünde; kendisi ile birlikte ortalama 4 kişilik aile bireyine etkisi göz önüne alındığında eğitimin 36908 kişiye ulaştığı değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığının Narkotik Suçlarla Mücadeleye vermiş olduğu önem kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğünceprojesi geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.Dünyayı etkisi altına alan COVİD Virüsü ile mücadelede en etkili yol AŞI olup virüse karşı bir koruma kalkanı oluşturarak sağlığımızı koruma altına almaktır.Narkotik Suçlarla Mücadelede de ANNE’lerin rolü çok önem arz etmektedir. Gençlerimizin ilk koruma kalkanları annelerimizdir. İletişim kurulan, bilgilendirilen her anne ve anne adayı gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan korumakta etkin rol oynamaktadır.Bu anlayışla, Narkotik Polislerinin de alanda, sokak satıcılarına yönelik yürütülen başarılı çalışmalarının yanı sıra; talep azaltma ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasında önemli rol oynayan Annelerimizin desteğini almak amacıyla “Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturma” çalışmaları devam etmektedir.Bu kapsamda konusunda uzman Narkorehber eğitici personel tarafından 2021 yılı içerisinde bu zamana kadar;Annelerimiz ile işbirliğinin başarı getireceğini bilen Isparta Polisi, Halkın Huzur ve Güven ortamında yaşamasına destek olmak, çocuk ve gençlerin suçtan korunmasını sağlamak, kötü alışkanlıklara “HAYIR”, Hayata “EVET” diyebilmeleri için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam etmektedir.Parklar, kahvehaneler, mesire alanları ve Isparta Halkını bilgilendirebileceğimiz tüm alanlarda Uzman NARKOREHBER personeller bilgi vermeye, farkındalık oluşturmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın Emniyet Teşkilatına verdiği destekleri ile, Isparta daha güvenli ve huzurlu bir şehir olacaktır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.