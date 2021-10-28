Vali Ömer Seymenoğlu Atabey ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede ilk olarak beraberinde Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Tevfik Atasoy’la Ertokuş Medresesi’nde incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu medresede devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Medrese bahçesinde rölöve çizimleri yapan öğrencilerle de bir süre görüşen Vali Seymenoğluve’nin bulunduğu alanı gezdi.Ardından Pembeli köyüne geçen Vali Seymenoğlu burada vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Pembeli köyündeki arazisinde goji berry (Kurt üzümü), aronya ve ceviz fidanı yetiştiriciliğinin yanı sıra solucan gübresi üretimi de yapan Murat Kaya’ya ait işletmeyi ziyaret eden Vali Seymenoğlu, üretim süreçleri hakkında bilgiler alarak tesiste incelemelerde bulundu.Buradan İslamköy’e geçen Vali Seymenoğlu, kuruluşunda önemli destekler sunduğuziyaret ederek üyelerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kooperatifte yaptığı açıklamada kurulan kooperatiflerin işletilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu, tüm kooperatiflerin sürdürülebilir olabilmeleri için işletme maliyetleri konusuna dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.İslamköy’de geçtiğimiz Haziran ayında Vali Seymenoğlu’nun da katılımıylaüyeleri tarafından oluşturulan ekinezya tarlasında da incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ekinezya hasadı gerçekleştirdi. İlk çiçeklerini veren ekinezyaların kullanım alanı hakkında kooperatif üyelerinden bilgi alan Vali Seymenoğlu ilk hasadın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.