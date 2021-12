Uğramadan olmaz!!!

Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. Adres tabi ki Gasto Antep MutfağıGaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı lezzetli bir yemek. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...Et sevenler için harika bir önerimiz var. İçinde hem köfte hem de etin bulunduğu aynı zamanda nohut da olan ekşi bir yemek. Gaziantep'e özgü bu yemeğin yapımı meşakkatli olsa da buna değecek bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. Adres Isparta’da Gastro Antep Mutfağı..Gaziantepliler yaptıkları birçok yemeğin içine et koymadan o yemeğe yemek demezler. O yemeklerden bir tanesi de kabaklamadır. Hem sebze hem de eti bir arada bulunduran bu yemek aynı zamanda çok doyurucu. Denemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun.Gastro Antep Mutfağı’nda yediğiniz katmer başka katmerlere benzemez! İncecik çıtır çıtır yufkanın içi Antep fıstığı ile üstü kaymak ile kaplı... Genelde sabah tüketilen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.Çayın yanında harika giden bir tavsiyemiz var. Gaziantep'e özgü bu yiyecek aynı zaman da tescillenmiş bir lezzet. Uzun süre saklansa bile bayatlamaması da sevilen bir özelliği. İşte nefis köy kahkesi…Şimdiden afiyet olsun.Peynir, fıstık, şerbet ve kadayıfın akıl almaz birleşmişinden ortaya çıkan Gaziantep künefesi tadıyla akıllarınızı alacak bir lezzete sahip. Sizin de yolunuz Isparta’da Gastro Antep Mutağı’da düşerse künefeyi yemeden gitmemenizi öneririz.Koyunların omurgasındaki et kısmından yapılan küşleme, ağzınızda lokum gibi eriyen bir et yemeği. Yörenin çeşitli baharatlarıyla daha da zenginleşen bu lezzeti Isparta’da Gastro Antep Mutfağı’nda tadabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…!Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzetidir.Un, yumurta, soğan ve baharatlarla yapılan öcce için bir nevi mücver desek yanlış olmaz herhalde. Üstelik çok hafif olduğu için öcce kahvaltılarda da diğer öğünlerde de yenebilir.Etin patlıcanla buluştuğu diğer güzel bir lezzet kesinlikle patlıcan kebabı olabilir. Bir tepsi içine sırayla dizilen et ve patlıcanların mükemmel uyumuna şahit olmak isterseniz Isparta^da Gastro Antep Mutfağı bunun için çok iyi bir seçenek olacaktır!Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi sizi Gastro Antep Mutfağı’na davet ediyoruz.Genelde kebap ve tatlılarıyla öne çıksa da Antep'in soğan dolması da tadılması gereken bir lezzet. Tabi ki Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda yapılıyor…Evet evet, burada da Antep fıstığı var... Antep fıstığının yemekteki birçok alternatifin gördüğümüz börek ile Antep fıstığını buluştuğunu da görüyoruz.İlk görüşte sıra dışı gelse de bu lezzeti mutlaka denemenizi öneririz. Ve adresi Isparta’da Gastro Antep Mutfağı…Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İŞileki ya da şilke, Gaziantep’ten Hakkari’ye geniş bir coğrafyada yapılan ve zevkle tüketilen bir tür hamur tatlısı. Pekmezle yapılan bir şerbete bulanmış kreplerden oluşan bu tatlıyı zevkle ve sağlıkla tüketebilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken şileki tatlısı tabiî ki Gastro Antep Mutfao’nda..Gaziantep mutfağına özgü harika bir yemektir. Şiveydiz. Genellikle ilkbahar mevsiminde özellikle de nisan ve mayıs aylarında sıkça yapılır. İçinde bulunan soğan ve sarımsak doğal antibiyotik etkisi yaratır. Yapımı zor olsa da buna değecek olan bir lezzettir.Çıtır çıtır yufkası, bol Antep fıstığı ve içindeki kaymak... Bu tat anlatılmaz, yaşanır türden. Gastro Antep Mutfağı’na gidip de şöbiyet yemeden dönmek olmaz!Tepsi kebabı, et sevenlerin rüyalarını süsleyen enfes bir Antakya yemeği. Fırın tepsisine yayılan incecik kebap harcına nefis domates ve biberler eşlik ediyor. Yanında bir bardak buz gibi ayranla şölene dönüşüyor…Çorba deyip geçmeyin! İçinde kıyma, pirinç ve irmikten yapılma minik köfteler, nohudun bulunduğu hem doyurucu hem besleyici olan bu lezzete 'Nakışlı aş' da denmektedir. Veee Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda bulabilirsiniz…Afiyet olsun!Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Mutlaka denemesi gereken zeytinli böreği Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda tadabilirsiniz…