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Isparta'da tadı damaklarda kalan iki Lezzet adresi

Isparta'da tadı damaklarda kalan iki Lezzet adresi
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2021 15:06
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Uğramadan olmaz!!!
Isparta'da iki yer var ki, uğramadan olmaz. kentin önde gelen baklavacılarından Taşoğlu ve 
  Antep’in geleneksel yemeklerini modern bir sunumla servis eden Gastro Antep Mutfağı.. 

Gaziantep'e has lezzetler
Gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel lezzetleri "Gastro Antep Mutfağı'nda  servis ediliyor.
Müşterilerin et, sebze ve yöresel şekildeki isteklerine göre hazırlanan   birbirinden güzel yemekler hem göze hem de damağa hitap ediyor.

 Taşoğlu Baklavaları
 Dünyada Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli değerlerinden biri olan baklava, kadayıf ve künefeyi asırlık tatları, değişmeyen lezzetleri ve üretim modelleri ile Isparta’nın beğenisine sunuyor. Kurum, imalat aşamasında ‘organik sertifikası’ olmayan hiçbir ürünü kullanmıyor.

Tavsiye ediyoruz mutlaka Antep lezzetlerini deneyin!
İşte iletişim bilgileri...

Gastro Antep Mutfağı: 
Bahçelievler mahallesi 141. cadde No: 3 ISPARTA ( Böcüzade Parkı Karşısı )
 Rezervasyon Telefon Numarası:    0246 250 27 00  

Taşoğlu Baklavaları:

Merkez Şube:
Bahçelievler Mahallesi, Medine Caddesi
 
Şube 2:
Hızırbey Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 67
 
Şube 3:
Pirimehmet Mahallesi, 1754 Sokak

Şube 4: Çünür mh.

Şube 5: Böcüzade Parkı Karşısı

Türkiye'de yemek denince akla ilk gelen şehirdir Gaziantep. Isparta'da ise Gaziantep denince Gastro Antep Mutfağı ve Taşoğlu Baklavaları gelmektedir.
Sizin için Gaziantep mutfağından enfes lezzetlerini derledik. Afiyet olsun…

Börek çorbası
Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. Adres tabi ki Gasto Antep Mutfağı

B-rek-orbas

Cağırtlak kebabı 
Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı  lezzetli bir yemek. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Ek-ili-ufak-k-fte

Ekşili ufak köfte
Et sevenler için harika bir önerimiz var. İçinde hem köfte hem de etin bulunduğu aynı zamanda nohut da olan ekşi bir yemek. Gaziantep'e özgü bu yemeğin yapımı meşakkatli olsa da buna değecek bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. Adres Isparta’da Gastro Antep Mutfağı..

Kabaklama

Kabaklama
Gaziantepliler yaptıkları birçok yemeğin içine et koymadan o yemeğe yemek demezler. O yemeklerden bir tanesi de kabaklamadır. Hem sebze hem de eti bir arada bulunduran bu yemek aynı zamanda çok doyurucu. Denemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun.


 katmer

Katmer
Gastro Antep Mutfağı’nda yediğiniz katmer başka katmerlere benzemez! İncecik çıtır çıtır yufkanın içi Antep fıstığı ile üstü kaymak ile kaplı... Genelde sabah tüketilen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

K-y-kahkesi

Köy kahkesi
Çayın yanında harika giden bir tavsiyemiz var. Gaziantep'e özgü bu yiyecek  aynı zaman da tescillenmiş bir lezzet. Uzun süre saklansa bile bayatlamaması da sevilen bir özelliği. İşte nefis köy kahkesi…Şimdiden afiyet olsun.

k-nefe

Künefe
Peynir, fıstık, şerbet ve kadayıfın akıl almaz birleşmişinden ortaya çıkan  Gaziantep künefesi tadıyla akıllarınızı alacak bir lezzete sahip. Sizin de yolunuz Isparta’da Gastro Antep Mutağı’da düşerse künefeyi yemeden gitmemenizi öneririz.

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Küşleme
Koyunların omurgasındaki et kısmından yapılan küşleme, ağzınızda lokum gibi eriyen bir et yemeği. Yörenin çeşitli baharatlarıyla daha da zenginleşen bu lezzeti Isparta’da Gastro Antep Mutfağı’nda tadabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…!

Nohut-d-r-m

Nohut dürümü
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzetidir.

cce

Öcce
Un, yumurta, soğan ve baharatlarla yapılan öcce için bir nevi mücver desek yanlış olmaz herhalde. Üstelik çok hafif olduğu için öcce kahvaltılarda da diğer öğünlerde de yenebilir.

patl-can-kebab

Patlıcan Kebabı
Etin patlıcanla buluştuğu diğer güzel bir lezzet kesinlikle patlıcan kebabı olabilir.  Bir tepsi içine sırayla dizilen et ve patlıcanların mükemmel uyumuna şahit olmak isterseniz Isparta^da Gastro Antep Mutfağı bunun için çok iyi bir seçenek olacaktır!

Simit-kebab-2

Simit kebabı
Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi sizi Gastro Antep Mutfağı’na davet ediyoruz.

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Soğan dolması
Genelde kebap ve tatlılarıyla öne çıksa da Antep'in soğan dolması da tadılması gereken bir lezzet. Tabi ki Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda yapılıyor…

ekerli-B-rek 

Şekerli Börek
Evet evet, burada da Antep fıstığı var... Antep fıstığının yemekteki birçok alternatifin gördüğümüz  börek ile Antep fıstığını buluştuğunu da görüyoruz.
İlk görüşte sıra dışı gelse de bu lezzeti mutlaka denemenizi öneririz. Ve adresi Isparta’da Gastro Antep Mutfağı…

h-l-mah-i-Kabak-m-h-s

Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı)
Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İ

ileki-ilke

Şileki (Şilke)
Şileki ya da şilke, Gaziantep’ten Hakkari’ye geniş bir coğrafyada yapılan ve zevkle tüketilen bir tür hamur tatlısı. Pekmezle yapılan bir şerbete bulanmış kreplerden oluşan bu tatlıyı  zevkle ve sağlıkla tüketebilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken şileki tatlısı tabiî ki Gastro Antep Mutfao’nda..

iveydiz

Şiveydiz
Gaziantep mutfağına özgü harika bir  yemektir. Şiveydiz. Genellikle ilkbahar mevsiminde özellikle de nisan ve mayıs aylarında sıkça yapılır. İçinde bulunan soğan ve sarımsak doğal antibiyotik etkisi yaratır. Yapımı zor olsa da buna değecek olan bir lezzettir.

biyet

Şöbiyet
Çıtır çıtır yufkası, bol Antep fıstığı ve içindeki kaymak... Bu tat anlatılmaz, yaşanır türden. Gastro Antep Mutfağı’na gidip de şöbiyet yemeden dönmek olmaz!

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Tepsi kebabı
Tepsi kebabı, et sevenlerin rüyalarını süsleyen enfes bir Antakya yemeği. Fırın tepsisine yayılan incecik kebap harcına nefis domates ve biberler eşlik ediyor. Yanında bir bardak buz gibi ayranla şölene dönüşüyor…

yuvalama

Yuvalama
Çorba deyip geçmeyin! İçinde kıyma, pirinç ve irmikten yapılma minik köfteler, nohudun bulunduğu hem doyurucu hem besleyici olan bu lezzete 'Nakışlı aş' da denmektedir. Veee Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda bulabilirsiniz…Afiyet olsun!

Zeytinli-b-rek

Zeytinli börek
Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Mutlaka denemesi gereken zeytinli böreği Isparta’da sadece Gastro Antep Mutfağı’nda tadabilirsiniz…

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