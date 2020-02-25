YALVAÇ BELEDİYESİ BÜLTENİ

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2019 yılı verilerine göre Yalvaç Belediyesi nikâh işlemleri istatistik verileri incelendi. Verilere göre yabancı uyruklu evliliklere de ev sahipliği yapan belediyemizde, 2019 yılında 197 başvuru yapıldı. 188 başvurunun olumlu sonuçlanması ile ilçemizde 188 çiftimizin izdivaçlarına vesile olmanın mutluluğunu yaşadık.Yalvaç’ta evlenen çiftlere Yalvaç Belediyesi olarak, içerisinde Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı bulunan bir hediye takdim ederek çiftlerimizin bu özel günlerinde hatırlanmayı temenni ediyoruz. Hiç kuşku yok ki, Türk Toplumu’nun çekirdeği ailedir. Çekirdek bozulursa öz ortadan kalkar. Aile her şeye rağmen bu toplumun özüdür. Dileriz ki, toplumun temeli olan ailenin temellerinin atıldığı nikâh merasimlerine 2020 yılında daha fazla şahitlik ederiz. Tüm ailelerimize huzurlu ve saadet dolu bir yaşam diliyoruz.22-23 Şubat tarihlerinde Karaman ilinde düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi” grup müsabakasına Yalvaç Belediyesi Karate Takımı olarak 3 sporcu ile katılım sağlandı.Ali Osman MİR 40 kg’da altın madalya, Aleyna TURP 42 kg’da gümüş madalya kazandı.Erdem ÇALLIOĞLU ise kata müsabakasında güzel mücadele vermiş olmasına rağmen maalesef derece yapamadı.Derece yapan ve yapamayan bütün sporcularımızı emeklerinden dolayı kutluyoruz.