EĞİRDİR BELEDİYESİNE AİT RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI

- Satışa çıkarılan deveyi, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, 13 bin 100 liraya satın aldıEğirdir Belediyesine ait, Köprübaşı-Kemerköprü arasında Rüyapark'ta bulunan hayvanat bahçesindeki ihtiyaç fazlası hayvanların satış ihalesi bugün saat 14.00'de gerçekleştirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, belediye meclis üyesi Eray Uslu ve ihale komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen satış ihalesinde; 14 keçi, 11 koyun, 1 camız, 1 deve, 1 inek ve 2 at, 2886 Sayılı kanunun 51. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satışa sunuldu.İhalede 25 küçük baş hayvandan 24'ü alıcı bulurken, camız, inek ve 2 at'a talip çıkmadı.13 bin TL. muhammen bedel ile satışa çıkarılan bir adet deveyi de, İstanbul Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği adına 13 bin 100 TL. bedelle Dernek Temsilcisi Özlem Gülşen satın aldı.6 yaşındaki erkek deveyi satın alan Özlem Gülşen, Dernek adına satın aldığı devenin İstanbul'a götürüleceğini ve uygun bir ortamda yaşamını sürdüreceğini açıkladı.Eğirdir Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen hayvan satışlarından toplam 34 bin 720 TL. gelir sağlandığı öğrenildi.Kaynak: Akın Gazetesi