GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk

Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk
ISPARTA
G.Tarihi: 24.02.2020 21:27
100541 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk
Tüm dünyaya yayılmaya başlayan öldürücü virüsle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

 Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyayı alarma geçirdi. Tüm dünyada Covid 19 için aşı çalışmaları sürerken, Çin yeni gelişmeyi duyurdu.


'ETKİSİ KANITLANDI, TÜM ŞEHİRLERDE HAYAT NORMALE DÖNECEK'

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.
Koronavirüs kabusunda haritalarla son durum: Hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi öldü?

Koronavirüs kabusunda haritalarla son durum: Hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi öldü?

İTALYA'DA TEDBİRLER ARTIRILDI
 İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirlerin artırılmasına neden oldu.
Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudi Anschober, düzenledikleri ortak basın toplantısında başta İtalya olmak üzere Avrupa'da etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

2’si Çinli turist, biri de Vuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi. İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasının ardından halk koronavirüsten korunmak için maske taktı.

2’si Çinli turist, biri de Vuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi. İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasının ardından halk koronavirüsten korunmak için maske taktı.
Başbakan Kurz, virüs hakkında ülke genelinde bilgilendirme kampanyalarının yürütüleceğini, her gün kamuoyuyla gelişmelerin paylaşılacağını kaydederek, özellikle Kovid-19'un etkili olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısı yapılacağını söyledi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
İtalyan basınında yer alan haberlerde de ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Lombardiya bölgesinde dün Crema'dan sevk edildiği Brescia şehrindeki hastanede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ve halihazırda ileri safhada kanser hastası olduğu bildirilen bir kadının yaşamını yitirmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 222 olarak açıklanmıştı.

TÜRK VATANDAŞLARA UYARI
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, İtalya'da Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki Türk vatandaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyardı.
Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, an itibarıyla salgından etkilenen Türk vatandaşı olmadığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması için Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin duyurduğu önlem ve tedbirleri paylaştı.
Roma Büyükelçiliği de tüm vatandaşlardan salgın hastalıklara yönelik alınacak önlemleri titizlikle uygulamaları ve resmi makamlarca yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilmişti.
Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edilmişti.

 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti
Atabey Ovası’nda sulama projesi hayata geçiyor
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT, ZAM GELİYOR!
Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış
Isparta'da ücretli otoparklarla ilgili duyuru
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!
ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!
Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklaması
Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!
KROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DAN
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...
Isparta'da Çığ Tatbikatı Yapıldı... işte o kareler!
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı
Isparta'daki Afet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artışÇalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış24 Şubat 2020
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme ÖdemeleriIsparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri24 Şubat 2020
Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret ettiBinali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti24 Şubat 2020
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİBİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ24 Şubat 2020
Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi24 Şubat 2020
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı buldukSon dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk24 Şubat 2020
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!22 Şubat 2020
SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!23 Şubat 2020
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!23 Şubat 2020
Cyber Anadolu Siber Güvenlik Programı TamamlandıCyber Anadolu Siber Güvenlik Programı Tamamlandı24 Şubat 2020
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!24 Şubat 2020
ISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi VerildiISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi Verildi24 Şubat 2020
Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...24 Şubat 2020
RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI24 Şubat 2020
Başkan Pala, Öğretmenleri Ziyaret Etti...Başkan Pala, Öğretmenleri Ziyaret Etti...24 Şubat 2020
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinliklerIsparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler24 Şubat 2020
Yalvaç'ta 2019 Yılında 188 kişi evlendiYalvaç'ta 2019 Yılında 188 kişi evlendi24 Şubat 2020
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacakIsparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak20 Şubat 2020
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!24 Şubat 2020
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındıIsparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı21 Şubat 2020