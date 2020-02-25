Son dakika koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk

'ETKİSİ KANITLANDI, TÜM ŞEHİRLERDE HAYAT NORMALE DÖNECEK'

İTALYA'DA TEDBİRLER ARTIRILDI

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

TÜRK VATANDAŞLARA UYARI

Tüm dünyaya yayılmaya başlayan öldürücü virüsle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyayı alarma geçirdi. Tüm dünyada Covid 19 için aşı çalışmaları sürerken, Çin yeni gelişmeyi duyurdu.Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.Koronavirüs kabusunda haritalarla son durum: Hangi ülkelere yayıldı? Kaç kişi öldü?İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölü sayısının 6'ya yükselmesi başta komşu ülkeler olmak üzere Çekya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tedbirlerin artırılmasına neden oldu.Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudi Anschober, düzenledikleri ortak basın toplantısında başta İtalya olmak üzere Avrupa'da etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.2’si Çinli turist, biri de Vuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi. İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, 6 kişiye daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasının ardından halk koronavirüsten korunmak için maske taktı.Başbakan Kurz, virüs hakkında ülke genelinde bilgilendirme kampanyalarının yürütüleceğini, her gün kamuoyuyla gelişmelerin paylaşılacağını kaydederek, özellikle Kovid-19'un etkili olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarısı yapılacağını söyledi.İtalyan basınında yer alan haberlerde de ülkede Kovid-19'un yol açtığı salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.Lombardiya bölgesinde dün Crema'dan sevk edildiği Brescia şehrindeki hastanede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ve halihazırda ileri safhada kanser hastası olduğu bildirilen bir kadının yaşamını yitirmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 222 olarak açıklanmıştı.Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, İtalya'da Kovid-19 salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerdeki Türk vatandaşlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyardı.Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, an itibarıyla salgından etkilenen Türk vatandaşı olmadığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması için Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin duyurduğu önlem ve tedbirleri paylaştı.Roma Büyükelçiliği de tüm vatandaşlardan salgın hastalıklara yönelik alınacak önlemleri titizlikle uygulamaları ve resmi makamlarca yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilmişti.Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken geleneksel Venedik Karnavalı iptal edilmişti.