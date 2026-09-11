Yalvaç’tan dünyaya uzanan 4 kuşaklık deri hikâyesi

Yalvaç’tan dünyaya uzanan 4 kuşaklık deri hikâyesiIsparta’nın Yalvaç ilçesinde dört kuşaktır sürdürülen dericilik geleneği, bugün yalnızca geçmişin bir mirası olarak değil, dünya pazarlarına uzanan bir üretim hikâyesi olarak devam ediyor.
Mete Ailesi’nin nesilden nesile aktardığı dericilik mesleği, yıllar içerisinde değişen üretim yöntemlerine rağmen özünü koruyarak geleceğe taşınıyor. Yalvaç’ta başlayan bu hikâye, ilçenin üretim kültürünün önemli örneklerinden biri haline geliyor.
Dededen toruna aktarılan meslekAilenin 4. kuşak temsilcisi İbrahim Mete, çocukluk yıllarından itibaren dericiliğin içinde büyüdüğünü belirterek, aileden devraldıkları mesleği yaşatmak için çalıştıklarını ifade ediyor.
Mete Ailesi için dericilik yalnızca bir geçim kaynağı değil, yıllar boyunca biriktirilen bilgi ve tecrübenin yeni nesillere aktarılması anlamına geliyor.
Her kuşağın kendi deneyimini kattığı meslek, bugün modern üretim anlayışıyla birlikte sürdürülüyor.
Ham deriden kullanıma hazır ürüneDerinin işlenme süreci ise oldukça fazla emek ve uzmanlık gerektiriyor.
Üretim sürecine alınan deriler; ısıl işlemler, boyama, yumuşatma ve kurutma gibi farklı aşamalardan geçiriliyor. Son yüzey uygulamalarının ardından kullanılabilir hale gelen ürünlerde kaliteyi belirleyen en önemli unsurların başında ise üretimin her aşamasındaki titizlik geliyor.
Atölyelerde sürdürülen çalışma, geleneksel meslek bilgisinin modern üretim süreçleriyle buluştuğu bir tablo ortaya çıkarıyor.
Yalvaç’tan farklı ülkelereMete Ailesi’nin ürettiği deriler, Yalvaç’ın sınırlarını aşarak farklı pazarlarda da yer buluyor.
İlçede sürdürülen üretimin farklı ülkelere ulaşması, Yalvaç’ın geleneksel üretim kültürünün uluslararası pazardaki karşılığını da ortaya koyuyor.
Aile, sahip olduğu geleneksel bilgi birikimini günümüz üretim anlayışıyla birleştirerek çalışmalarını sürdürüyor.
Asıl hedef mesleği geleceğe taşımakDört kuşaktır devam eden dericilik geleneğinin en önemli hedeflerinden biri ise mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması.
Mete Ailesi, yıllardır sürdürülen bu mesleğin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de üretim hikâyesi olmasını istiyor.
Yalvaç’ta bir aileyle başlayan dört kuşaklık deri hikâyesi, bugün gelenek, emek ve üretimin buluştuğu bir başarı öyküsü olarak farklı pazarlara uzanıyor.