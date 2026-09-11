Yalvaç’tan dünyaya uzanan 4 kuşaklık deri hikâyesi

Dededen toruna aktarılan meslek

Ham deriden kullanıma hazır ürüne

Yalvaç’tan farklı ülkelere

Asıl hedef mesleği geleceğe taşımak

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dört kuşaktır sürdürülen dericilik geleneği, bugün yalnızca geçmişin bir mirası olarak değil,olarak devam ediyor.Mete Ailesi’nin nesilden nesile aktardığı dericilik mesleği, yıllar içerisinde değişen üretim yöntemlerine rağmen özünü koruyarak geleceğe taşınıyor. Yalvaç’ta başlayan bu hikâye, ilçenin üretim kültürünün önemli örneklerinden biri haline geliyor.Ailenin 4. kuşak temsilcisi İbrahim Mete, çocukluk yıllarından itibaren dericiliğin içinde büyüdüğünü belirterek, aileden devraldıkları mesleği yaşatmak için çalıştıklarını ifade ediyor.Mete Ailesi için dericilik yalnızca bir geçim kaynağı değil,anlamına geliyor.Her kuşağın kendi deneyimini kattığı meslek, bugün modern üretim anlayışıyla birlikte sürdürülüyor.Derinin işlenme süreci ise oldukça fazla emek ve uzmanlık gerektiriyor.Üretim sürecine alınan deriler; ısıl işlemler, boyama, yumuşatma ve kurutma gibi farklı aşamalardan geçiriliyor. Son yüzey uygulamalarının ardından kullanılabilir hale gelen ürünlerde kaliteyi belirleyen en önemli unsurların başında ise üretimin her aşamasındaki titizlik geliyor.Atölyelerde sürdürülen çalışma, geleneksel meslek bilgisinin modern üretim süreçleriyle buluştuğu bir tablo ortaya çıkarıyor.Mete Ailesi’nin ürettiği deriler, Yalvaç’ın sınırlarını aşarak farklı pazarlarda da yer buluyor.İlçede sürdürülen üretimin farklı ülkelere ulaşması,da ortaya koyuyor.Aile, sahip olduğu geleneksel bilgi birikimini günümüz üretim anlayışıyla birleştirerek çalışmalarını sürdürüyor.Dört kuşaktır devam eden dericilik geleneğinin en önemli hedeflerinden biri ise mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması.Mete Ailesi, yıllardır sürdürülen bu mesleğin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de üretim hikâyesi olmasını istiyor.