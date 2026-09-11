Isparta ve Burdur’dan Burdur Gölü için dikkat çeken adım

Isparta ve Burdur’dan Burdur Gölü için dikkat çeken adımIsparta ve Burdur’daki organize sanayi bölgelerinden çıkan arıtılmış atıksuların yeniden değerlendirilerek Burdur Gölü ekosistemine katkı sağlaması için önemli bir çalışma yürütülüyor.
OSB-SUYAP Projesi kapsamında gündeme gelen çalışma, bölgedeki su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması ve mevcut suyun daha verimli kullanılmasına yönelik alternatiflerin belirlenmesini amaçlıyor.
Arıtılmış su için alternatifler değerlendiriliyorÇalışma kapsamında Isparta OSB, Burdur OSB ve Burdur 2. OSB’nin ortak Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun yeniden kullanımına yönelik seçenekler ele alınıyor.
Projenin henüz fizibilite aşamasında olduğu belirtilirken, suyun nasıl ve hangi yöntemle değerlendirilebileceğine ilişkin teknik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ortak arıtma tesisinde ve arıtılmış suyun taşınması için değerlendirilen muhtemel güzergâhlarda saha incelemeleri gerçekleştirildi.
Burdur Gölü kıyısında yerinde incelemeÇalışma heyeti, saha incelemelerinin ardından Burdur Gölü kıyısında da incelemelerde bulundu.
Gölün mevcut durumu, olası uygulama seçenekleri ve çevresel koşullar yerinde değerlendirilirken, arıtılmış suyun yeniden kullanımının göl ekosistemi üzerindeki olası etkileri de projenin önemli başlıkları arasında yer aldı.
Ekosistem ve tarım birlikte değerlendiriliyorGerçekleştirilen Paydaş Katılım Toplantısı’nda yalnızca teknik konular değil, projenin çevresel ve ekonomik boyutları da masaya yatırıldı.
Toplantıda;
- Burdur Gölü ve çevresindeki ekosistem,
- Tarım arazilerine olası etkiler,
- İletim hattı alternatifleri,
- Mülkiyet ve kamulaştırma konuları,
- Teknik altyapı,
- Kurumsal süreçler
Amaç su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmakOSB-SUYAP Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların temel hedeflerinden biri, arıtılmış atıksuların sürdürülebilir biçimde yeniden kullanılmasını sağlamak.
Bölgedeki su kaynakları üzerindeki baskının giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde gündeme gelen proje, arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi ve bölgesel su yönetimine katkı sağlanması açısından dikkat çekiyor.
Fizibilite sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, uygulanabilecek teknik ve çevresel seçeneklerin daha net ortaya konulması bekleniyor.
Şimdi kapak tasarımına geçiyorum. Senin istediğin tarzda 1280×720 haber kapağında kısa, merak uyandıran manşet kullanacağım; tarih, toplantı ayrıntıları ve uzun açıklamalar kapağa girmeyecek. Ardından 300×400 Instagram görselini ve açıklamasını hazırlayacağım.