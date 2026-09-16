Isparta Ekonomi, Sanayi ve Turizmde Sınıfta Kaldı

Isparta Ekonomi, Sanayi ve Turizmde Sınıfta Kaldı
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2026 12:57
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Isparta'nın Şehir Markası Araştırıldı: Güvenli Şehir Algısı Zirvede, Ekonomi ve Turizm Geride Kaldı

Fikir Isparta Topluluğu'nun desteğiyle akademisyenler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Isparta’nın şehir marka değerleri mercek altına alındı. Isparta merkezinde faaliyet gösteren küçük esnafın katılımıyla düzenlenen araştırmada, 1030 katılımcı 1 ila 10 arasında puanlama yaparak kentin öne çıkan ve geliştirilmesi gereken yönlerini değerlendirdi.

En Yüksek Puan "Güvenli Şehir" Algısına Geldi

Puanlama sonuçlarına göre Isparta, en yüksek skoru güvenlik algısıyla elde etti. Öne çıkan başlıklar ve aldığı puanlar şu şekilde sıralandı:
  • Güvenli Şehir: 7,08
  • Doğal Güzellikler: 6,86
  • Üniversiteler: 6,42
  • Coğrafi Avantajlar: 6,22

Ekonomi, Sanayi ve Turizm Sınıfta Kaldı

Araştırma verileri; kent ekonomisi, üretim gücü ve kurumlar arası diyalog gibi alanlarda puanların belirgin şekilde düşük kaldığını ortaya koydu. Araştırmada en düşük puanlar şu başlıklarda toplandı:
  • Turizm: 3,99
  • Kurumlar Arası İş Birliği: 4,04
Ekonomi ve üretim odaklı diğer başlıklar da ortalamanın gerisinde kalarak geliştirilmesi gereken alanlar arasında yer aldı.

Yunus Karabulut: "Bütüncül Bir Şehir Markasına İhtiyacımız Var"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Fikir Isparta Topluluğu Başkanı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkan Adayı Yunus Karabulut, çalışmanın kentin röntgenini çektiğini belirtti.
Güvenli şehir yapısının ve doğal güzelliklerin Isparta için büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Karabulut, şu ifadeleri kullandı:
"Üretim, ekonomi, sanayi ve girişimcilik alanlarında şehrimizin daha güçlü bir yapıya kavuşması şart. Isparta’nın yalnızca tek bir alanla değil; tarım, turizm, eğitim, sanayi ve girişimciliğin birbirini beslediği bütüncül bir şehir markasıyla ilerlemesi gerekiyor. Ortaya çıkan bu sonuçları somut adımlara dönüştürmek için çalışacağız."
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