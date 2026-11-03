Yalvaç’ta çiğ süt fiyatı 30 TL’ye yükseldi

Yalvaç’ta çiğ süt fiyatı 30 TL’ye yükseldi
ISPARTA
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Yalvaç’ta çiğ süt fiyatı 30 TL’ye yükseldi

Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatında artışa gitmemesinin ardından HAYKOOP’tan bölgesel hamle geldi. Yalvaç’ta çiğ süt alım fiyatı 1 Kasım itibarıyla litre başına 30 TL olarak belirlendi.

Süt üreticilerinin merakla beklediği fiyat düzenlemesinde Ulusal Süt Konseyi’nden (USK) zam kararı çıkmadı. Konseyin 30 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantıda çiğ süt tavsiye fiyatı 24,30 TL seviyesinde sabit bırakılırken, Yalvaç’ta üreticiyi destekleyecek önemli bir adım atıldı.

Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği (HAYKOOP), ilçede çiğ süt alım fiyatını 1 Kasım 2026 itibarıyla litre başına 30 TL olarak belirledi.

Ulusal tavsiye fiyatını 5,70 TL aştı

Yalvaç’ta uygulanmaya başlayan yeni fiyat, Ulusal Süt Konseyi’nin 24,30 TL’lik tavsiye fiyatının 5,70 TL üzerinde gerçekleşti. Böylece bölgedeki süt üreticileri için ulusal tavsiye fiyatından yaklaşık yüzde 23,5 daha yüksek bir alım bedeli belirlenmiş oldu.

Üreticiye nefes aldırması bekleniyor

Artan yem, akaryakıt ve işletme giderleri nedeniyle zor günler geçiren hayvancılık işletmeleri açısından alınan kararın önemli bir destek sağlaması bekleniyor.

Özellikle aile işletmelerinin üretimi sürdürebilmesi ve artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmesi açısından Yalvaç’ta belirlenen 30 TL’lik fiyat dikkat çekti.

Ulusal düzeyde beklenen fiyat artışı gerçekleşmezken, Yalvaç’ta HAYKOOP’un aldığı karar süt üreticileri için bölgesel bir destek adımı olarak öne çıktı.

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