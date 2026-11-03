Isparta’da lezzetin adresi: Okyanus Balık Restoran ve Meze

Taze balık çeşitleri, sıcacık çorbaları, zengin meze seçenekleri ve özel lezzetleriyle Okyanus Balık Restoran ve Meze, Isparta’da lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Yaklaşık 30 çeşit meze, günlük balık seçenekleri, balık ekmek ve eve kilo ile balık pişirme hizmetleriyle dikkat çeken işletme, zengin menüsüyle müşterilerine farklı alternatifler sunuyor.

Isparta’da balık ve deniz ürünleri sevenlerin tercih edebileceği adreslerden Okyanus Balık Restoran ve Meze, geniş menüsü ve farklı hizmet seçenekleriyle misafirlerini ağırlıyor.

Balık çeşitlerinden sıcak çorbalara, birbirinden lezzetli mezelerden balık ekmek seçeneklerine kadar uzanan menüsüyle dikkat çeken işletme, taze ve günlük ürünleriyle lezzet arayanlara hitap ediyor.

Her gün sıcacık çorba çeşitleri

Okyanus Balık Restoran ve Meze’de her gün farklı damak tatlarına hitap eden sıcak çorbalar hazırlanıyor. Mercimek, ezogelin, tavuk, tandır ve balık çorbası seçenekleriyle müşterilere lezzetli alternatifler sunuluyor.

Özellikle sıcak çorba tercih edenler için farklı seçenekler sunan işletme, çorba çeşitleriyle menüsünü zenginleştiriyor.

Taze ve günlük balık çeşitleri

Balık severler için palamut, hamsi, istavrit, sardalya ve somon gibi farklı balık çeşitleri sunuluyor. Müşteriler, tercih ettikleri balıkları restoranda tüketebiliyor veya evlerinde hazırlamak üzere satın alabiliyor.

İşletmenin menüsünde palamut, hamsi, sardalya, mezgit ve somon gibi farklı seçeneklerle hazırlanan balık ekmek çeşitleri de bulunuyor.

Yaklaşık 30 çeşit meze ve özel lezzetler

Balık sofralarının vazgeçilmezi mezeler de Okyanus Balık Restoran ve Meze’nin öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 30 çeşit meze alternatifiyle müşterilerine zengin sofralar sunan işletme, farklı damak zevklerine hitap ediyor.

Menünün dikkat çeken lezzetlerinden hamsili pilav da balık severlere sunulan özel seçenekler arasında bulunuyor.

Eve kilo ile balık pişirme hizmeti

Okyanus Balık Restoran ve Meze, restoran hizmetinin yanı sıra çiğ balık satışı ve eve kilo ile balık pişirme hizmeti de sunuyor.

Balıklarını evinde tüketmek isteyen müşteriler, işletmeden balık temin edebiliyor ve pişirme hizmetinden yararlanabiliyor. Böylece balık severlere farklı ihtiyaçlarına uygun seçenekler sağlanıyor.

Her pazartesi serpme kahvaltı

İşletmede her pazartesi serpme kahvaltı hizmeti de sunuluyor. Hafta içi çorba çeşitleri, balık ve meze seçenekleriyle müşterilerini ağırlayan Okyanus Balık Restoran ve Meze, farklı lezzetleri bir arada buluşturuyor.

Okyanus Balık Restoran ve Meze nerede?

Isparta’da hizmet veren Okyanus Balık Restoran ve Meze, Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’nde, Yapı Kredi Bankası’nın üstünde bulunuyor.

Balık, çorba, meze ve diğer lezzetler hakkında bilgi almak ve işletmeyle iletişime geçmek isteyenler 0546 548 32 32 numaralı telefonu arayabiliyor.

Adres: Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Yapı Kredi Bankası üstü, Isparta

Telefon: 0546 548 32 32





