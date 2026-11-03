Isparta’da üreticilere 199 bin 616 marul fidesi desteği

Isparta’da üreticilere 199 bin 616 marul fidesi desteği
ISPARTA
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Isparta’da üreticilere 199 bin 616 marul fidesi desteği

Isparta’da tarımsal üretimin artırılması ve seraların yıl boyunca değerlendirilmesi amacıyla üreticilere 199 bin 616 adet marul fidesi dağıtıldı. TAKE Projesi kapsamında sağlanan yüzde 75 hibeli destekle, domates hasadının ardından boşalan seralarda ikinci ürün dönemi başlayacak.

Isparta’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak yeni bir destek çalışması hayata geçirildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere toplam 199 bin 616 adet marul fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtım töreni, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul’un katılımıyla gerçekleştirildi. Projeyle özellikle domates üretiminin ardından mevsimsel olarak boş kalan seraların yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin aynı alandan daha fazla gelir elde etmesi hedefleniyor.

32 dekar alanda ikinci ürün yetiştirilecek

Dağıtımı yapılan marul fideleri, domates hasadının tamamlandığı seralarda ikinci ürün olarak toprakla buluşacak. Toplam 32 dekar alanda gerçekleştirilecek üretimle birlikte örtü altı tarım tesislerinin daha verimli kullanılması ve üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması amaçlanıyor.

Projenin yüzde 75’i hibe desteği

Toplam 624 bin 998 TL bütçeyle yürütülen proje kapsamında, bu tutarın yüzde 75’ine karşılık gelen 468 bin 748 TL üreticilere hibe desteği olarak sağlandı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek dağıtılan marul fidelerinin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Sağlanan destekle hem atıl kalabilecek sera alanlarının değerlendirilmesi hem de Isparta’da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

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