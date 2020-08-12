2017 yılında ülke genelinde büyük bir kampanyayla başlatılan sıfır atık projesine başladığı tarihten itibaren katkı sağlayan Yalvaç Belediyesi yeni yaptığı çalışmalarla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Belge başvurusu yapan Yalvaç Belediyesi yaptığı çalışmalar ve belli kriterleri yerine getirmesiyle yaptığı Sıfır Atık Belgesi başvurusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı.Bilindiği üzere ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Geçici atık deposu oluşturan, Belediye Hizmet Binasının tüm katlarına atık kumbarası yerleştiren ve ayrı depolanan atıkları düzenli olarak geçici atık depolama tesisine gönderen Yalvaç Belediyesi geri dönüşüme de ciddi katkılar sağladı.“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.Kaynak: Yalvaç Belediyesi