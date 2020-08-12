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YALVAÇ BELEDİYESİ’NE SIFIR ATIK BELGESİ

YALVAÇ BELEDİYESİ’NE SIFIR ATIK BELGESİ
ISPARTA
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YALVAÇ BELEDİYESİ’NE SIFIR ATIK BELGESİ
2017 yılında ülke genelinde büyük bir kampanyayla başlatılan sıfır atık projesine başladığı tarihten itibaren katkı sağlayan Yalvaç Belediyesi yeni yaptığı çalışmalarla Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Belge başvurusu yapan Yalvaç Belediyesi yaptığı çalışmalar ve belli kriterleri yerine getirmesiyle yaptığı Sıfır Atık Belgesi başvurusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı.
Bilindiği üzere ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Geçici atık deposu oluşturan, Belediye Hizmet Binasının tüm katlarına atık kumbarası yerleştiren ve ayrı depolanan atıkları düzenli olarak geçici atık depolama tesisine gönderen Yalvaç Belediyesi geri dönüşüme de ciddi katkılar sağladı.
“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Kaynak: Yalvaç Belediyesi

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'ISPARTA Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Belge TS/32/B1/3/7 SIFIR ATIK SIFIR ATIK BELGESİ (Temel Seviye) YALVA LEDİYE BAŞKANI IGI Adresi ISPARTA, PAZAR YUKARI MAHALLESİ, YEŞİLÇINAR VergiNo :934001 2943 Tarih: :24/07/2020 NO: 19-205, 12/07/2019 30829sayıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür lüğe Sistemi'nikurarak Sıfir Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. ALVAÇ,TÜRKİYE BelgeSo Geçerlilik Sıfir Atık Yönetmeliği'nceSıf Atık Yönetim 24/07/2025 DoğrulamaKodu TXTEMIXH 유 e-imzalıdır Abdullah BORCA Çevre Şehircilik Müdürü'

Görüntünün olası içeriği: açık hava, şunu diyen bir yazı 'YALVAÇ M ELEDIYES GEÇİCİ ATIK DEPOLAMA ALANI SIFIR ATIK KAĞIT'

 
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