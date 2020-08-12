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MEB'den okulların açılmasıyla ilgili açıklama geldi

MEB'den okulların açılmasıyla ilgili açıklama geldi
ISPARTA
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MEB'den okulların açılmasıyla ilgili açıklama yapıldı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: MEB, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi
Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
 
 
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