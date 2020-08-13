Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerince yıl boyunca olduğu gibi gıda denetimleri Koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen aksatılmadan yapılmaya devam ediyor.5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda olması nedeniyle İlimizdeki işletmelerin tamamı denetleniyor.Özellikle gündemde olan Covid-19 hastalığı nedeniyle Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler ve hastalık yönünden farkındalığın artırılması çalışmaları; Bakanlığımızca ürün ve risk bazlı olarak hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde yürütülmekte olup, İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan gıda denetim faaliyetleri 2020 yılında da aralıksız devam ediyor. Denetlenen işyerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanlarına Covid-19 salgını hakkında ve alınması gereken tedbirler hakkında geniş çaplı bilgiler verilerek, insan sağlığını tehlikeye atacak tüm unsurların ortadan kaldırılması maske, mesafe ve hijyen hususlarının esnetilmeden devam edilmesi, işletmelerin kurallara mutlaka uyması yönünde uyarılar yapılıyor.Pandemi döneminin başladığı günden itibaren Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak rutin gıda denetimleri ve Covid-19 hastalığı bilgilendirme çalışmaları yanında; salgın sürecinde tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerimizi daha da artırmak suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir.İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başta fırınlar ve pastaneler, unlu mamuller gibi üretim işletmelerinde, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde, et ve et ürünleri işleme tesislerinde; marketler, kasaplar, lokanta, kafe, kafeterya olmak üzere gıda satış yerleri ve paket servis yapan toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz sürmektedir.Halkımızın gönül rahatlığıyla güvenilir gıda tüketebilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek olup, İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan tüm işletmelerin gerekli hassasiyeti göstererek bu hassas dönemi en sağlıklı şekilde atlatılmasını bekliyoruz.