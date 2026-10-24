Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"
ISPARTA
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Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, 2,5 yıllık görev süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Amaçlarının hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Kodal, "Biz bu memlekete altın harflerle imza atmaya geldik. Bizim için 'yapamaz' denen çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.
 

"Aynı Müdür Kadrosuyla Ama Farklı Bir Ruhla Çalışıyoruz"

Aynı müdür kadrosuyla fakat tamamen farklı bir hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini belirten Başkan Kodal, geçmişteki önyargıları ve süreçleri şu sözlerle değerlendirdi:
 
  • Hizmet Odaklı Anlayış: Göreve geldiklerinde müdürler toplantısında, "Biz bu memlekete bir sonraki dönem olur veya olmaz, bu çok önemli değil; biz bu memlekete altın harflerle imza atmaya geldik" dediklerini ifade etti.
  • Koltuklar Gelip Geçicidir: "Koltuklar gelip geçicidir ama hizmet bakidir" düsturuyla hareket ettiklerini, ekibin bile başlangıçta bu vizyona inanmakta zorlandığını ancak yapılan işlerle bu algının kırıldığını belirtti.
  • İnanmak Başarmanın Yarısıdır: Başkan Kodal, ekibinin bile başlangıçta "Başkanım Allah aşkına seçilmişsin, tamam anladık şurada 5 yıl otur, bizi de yorma, kendini de yorma, işimize bakalım" şeklinde yaklaştığını, ancak inançla ve kararlılıkla çalışarak "yapılamaz" denilen projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı.

"Millet Bahçesi Tahsisini Aldık, Parasını Ödedik"

Göreve geldiklerinde imkansız görülen pek çok projeyi başlattıklarını belirten Kodal, en somut örneklerden birinin Millet Bahçesi projesi olduğunu söyledi:
 
  • Personelin İtirazı: Personelin "Başkanım para yok, Millet Bahçesi'nin tahsisi yok, bütçemiz yok" şeklindeki söylemlerine rağmen, buranın tahsisini aldıklarını ve parasını ödeyerek projeyi başlattıklarını ifade etti.
  • İnanmanın Gücü: Bir şeye inanmanın ve arkasında durmanın başarıyı getirdiğini, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denilen birçok projenin bitme noktasına geldiğini belirtti
  • .

Hedef: 2027 ve Sonrası İçin Güçlü Bir Yalvaç

 

Yalvaç’ın altyapısından sosyal projelerine kadar her alanda kalıcı eserler bırakmak için çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Kodal, hedeflerinin 2027 sonu ve sonrasında eksiksiz, modern ve yaşanabilir bir Yalvaç bırakmak olduğunun altını çizdi.
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Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"
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