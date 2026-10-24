Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, 2,5 yıllık görev süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu . Amaçlarının hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Kodal, "Biz bu memlekete altın harflerle imza atmaya geldik. Bizim için 'yapamaz' denen çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz" dedi .

"Aynı Müdür Kadrosuyla Ama Farklı Bir Ruhla Çalışıyoruz"

Aynı müdür kadrosuyla fakat tamamen farklı bir hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini belirten Başkan Kodal, geçmişteki önyargıları ve süreçleri şu sözlerle değerlendirdi:

Hizmet Odaklı Anlayış: Göreve geldiklerinde müdürler toplantısında, "Biz bu memlekete bir sonraki dönem olur veya olmaz, bu çok önemli değil; biz bu memlekete altın harflerle imza atmaya geldik" dediklerini ifade etti .

Koltuklar Gelip Geçicidir: "Koltuklar gelip geçicidir ama hizmet bakidir" düsturuyla hareket ettiklerini, ekibin bile başlangıçta bu vizyona inanmakta zorlandığını ancak yapılan işlerle bu algının kırıldığını belirtti .

İnanmak Başarmanın Yarısıdır: Başkan Kodal, ekibinin bile başlangıçta "Başkanım Allah aşkına seçilmişsin, tamam anladık şurada 5 yıl otur, bizi de yorma, kendini de yorma, işimize bakalım" şeklinde yaklaştığını, ancak inançla ve kararlılıkla çalışarak "yapılamaz" denilen projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı .

"Millet Bahçesi Tahsisini Aldık, Parasını Ödedik"

Göreve geldiklerinde imkansız görülen pek çok projeyi başlattıklarını belirten Kodal, en somut örneklerden birinin Millet Bahçesi projesi olduğunu söyledi:

Personelin İtirazı: Personelin "Başkanım para yok, Millet Bahçesi'nin tahsisi yok, bütçemiz yok" şeklindeki söylemlerine rağmen, buranın tahsisini aldıklarını ve parasını ödeyerek projeyi başlattıklarını ifade etti .

İnanmanın Gücü: Bir şeye inanmanın ve arkasında durmanın başarıyı getirdiğini, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denilen birçok projenin bitme noktasına geldiğini belirtti

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Hedef: 2027 ve Sonrası İçin Güçlü Bir Yalvaç