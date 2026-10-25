Isparta’da parkta bıçaklı saldırı! 1 kişi yaralandı

Isparta’da parkta bıçaklı saldırı! 1 kişi yaralandı
ISPARTA
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Isparta’da parkta bıçaklı saldırı! Bir kişi yaralandı

Isparta’nın Sermet Mahallesi’nde, Zehra Ulusoy Okulu yanındaki parkta meydana gelen bıçaklı olayda M.A. isimli kişi bacağından yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Isparta’da gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı olay paniğe neden oldu. Sermet Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşanan olayda bir kişi yaralandı.

Tartışma sonrası bıçaklandı

Olay, saat 23.30 sıralarında Sermet Mahallesi’nde, Zehra Ulusoy Okulu’nun yanında bulunan parkta meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, yaşanan tartışmanın ardından M.A. isimli şahıs bacağından bıçaklandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Bıçaklı olayın ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayın nasıl meydana geldiğine ve taraflara ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Isparta’daki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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