Isparta'da Su Altyapısında Dev Yatırımlar Hız Kesmeden Sürüyor

Isparta'da Su Altyapısında Dev Yatırımlar Hız Kesmeden Sürüyor
ISPARTA
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Isparta'da Su Altyapısında Dev Yatırımlar Hız Kesmeden Sürüyor

Isparta’nın su altyapısına yönelik yenileme ve geliştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, kurum bünyesinde en çok yatırım gerçekleştirilen alanın su altyapısı olduğuna dikkat çekerek yürütülen projelere ilişkin önemli detayları paylaştı.

Su Altyapısı Gün Geçtikçe Güçlendiriliyor

Kentin su altyapısını güçlendirmek amacıyla tamamlanan, iyileştirilen ve kazandırılan yatırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Isparta İl Özel İdaresi tarafından kentin su altyapısına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; içme suyu, kanalizasyon ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleriyle su altyapısı günden güne modernize ediliyor.
Yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, "Su altyapısı, kurumumuz bünyesinde en çok yatırım yaptığımız alandır" diyerek yapılan çalışmaların kapsamını şu sözlerle özetledi:
  • Su ve Kanalizasyon Hizmetleri: İl Özel İdaresi olarak en çok yatırım yapılan alanların başında içme suyu, kanalizasyon ve GES çalışmalarının geldiğini belirten Çelik, bu noktada Türkiye’de altyapı olarak en iyi illerden biri konumunda olduklarını ve ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı.
  • Asbestli Borular Tarihe Karışıyor: Köylerde asbestli boru kalmaması ve sağlıklı suyun kullanılabilmesi adına çok ciddi altyapı yatırımları yapıldığını ifade etti.
  • GES Sistemli Sondaj Tesisleri: Yapılan örnek projelerden birinin de sondaj ihtiyacı olan tüm tesislerde tamamen GES sistemli tesisler kurulması olduğunu belirtti. Bu sayede elektrik tüketimindeki maliyetlerin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
  • Depo Rehabilitasyonları: Mevcut içme suyu depolarının sayısının ciddi oranda artırıldığı, aynı zamanda mevcut depoların rehabilitasyonunun ve yenilenmesinin yapıldığı ifade edildi.

Kuraklıkla Mücadelede Sondaj Yatırımları Artırıldı

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın su kaynaklarında azalmaya neden olması sonucunda sondaj yatırımlarının artırıldığını belirten Genel Sekreter Abdullah Çelik, özellikle son yıllarda su kaynaklarındaki kurumalar ve azalmalar sebebiyle sondajlara da ciddi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Yağışların durumuyla birlikte önümüzdeki dönemin planlandığını, son dönemdeki yağışlarla birlikte içme suyu konusunda rahat bir nefes almayı umut ettiklerini dile getirdi.
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