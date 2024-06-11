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KKTC Cumhurbaşkanı Isparta'ya Geliyor: Ticari İlişkiler Güçleniyor

KKTC Cumhurbaşkanı Isparta'ya Geliyor: Ticari İlişkiler Güçleniyor
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KKTC Cumhurbaşkanı Isparta'ya Geliyor: Ticari İlişkiler Güçleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik'in daveti üzerine Isparta'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, KKTC ile Isparta arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve işbirliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Ocak 2024'te, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve beraberindeki heyet, KKTC'ye çeşitli ziyaretlerde bulunmuş ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için potansiyel adımları ele almıştı. Bu ziyaret sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haziran ayında yapılacak olan gül bahçesi gezisine davet edilmiş ve bu davete olumlu yanıt vermişti.

ITSO Başkanı Metin Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin Isparta'nın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine olanak tanıyacağını belirtti. Başkan Çelik, “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, önemli bir ziyarete ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz, karşılıklı iş birliğimizin ve ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için bir başlangıç noktası oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ı Isparta’mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Gündoğdu’yu da ilimizde misafir edeceğiz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz ve Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Gündoğdu’ya da ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Yeni İşbirlikleri ve Fırsatlar

Başkan Çelik, ziyaretin iş dünyası adına da yeni işbirliği ve fırsatların ortaya çıkmasına olanak sağlayacağını belirtti. “Cumhurbaşkanının Isparta ziyareti, sadece ticari ilişkilerimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Isparta'nın eşsiz doğal güzelliklerini ve ekonomik potansiyelini geniş kitlelere tanıtmak için büyük bir fırsat olacaktır. Bu ziyaret iş dünyamızı bir araya getirerek, yeni iş birliklerinin ve fırsatların ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamıza iade-i ziyarette bulunacak olan Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve heyetinin programını Odamız adına hazırlayan ITSO Meclis Başkanvekilimiz Arif Ünal ve 16. Grup Komite Başkanımız Müjgan Cingöz’e teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Isparta Gezisi Gül Bahçelerinde Başlayacak

Ziyaret programı oldukça yoğun ve çeşitli etkinlikleri içeriyor. Başkan Çelik, programa ilişkin şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, 13 Haziran Perşembe günü gül bahçesi ve gül yağı tesislerini ziyaret edecek, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Fahri Doktora Programı'na katılacak ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edeceklerdir. Ardından Süleyman Demirel Külliyesi, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Programın sonunda ise Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet törenine katılacaklardır.”

Etkinlikler ve Katılımlar

Ziyaret sırasında düzenlenen açılış etkinlikleri, Isparta halkı ve iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü. Bando takımı eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde, vatandaşlara yemek ve dondurma ikram edildi. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra milletvekilleri, STK'lar ve Isparta Belediye Başkanı da açılışa katılarak, bu önemli günün coşkusunu paylaştılar.

Bu önemli ziyaretle, KKTC ve Isparta arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesi ve iş birliğinin artması bekleniyor.

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