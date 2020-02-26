VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE

BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’Ü ZİYARET ETTİ.

24 Şubat – 1 Mart Vergi Haftası münasebeti ile Eğirdir Vergi Dairesi Müdürü Mehmet YAĞCI ve beraberindeki vergi dairesi memurları Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Veli GÖK; ‘Vergi veren, vergi ödeyenlerin, meslek mensuplarının ve vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutluyorum, ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.Vergi Dairesi Müdürü Mehmet YAĞCI Belediye Başkanımız Veli GÖK’e çiçek takdim etti.