Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Isparta 32 Sporun Kulüp Başkanı Atakan Yazgan yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden ve şampiyonluk yolunda ilerleyen lider Isparta 32 Spor Kulübünün Başkanı Atakan Yazgan ve yönetimi, Teknik Direktör Turgut Kul ve yardımcıları ile futbolcular Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek hep bir ağızdan sezon sonu şampiyonluk sözü verdi.Ziyarette Başkan Başdeğirmen’e, 32 sırt numaralı imzalı forma ile Isparta 32 Spor kaşkolü hediye edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şampiyonluk maçında kendisine hediye edilen forma ile maça geleceğini söyledi.Kendilerini kabulden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden, Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, “Sayın Başkanımıza bugüne kadar yaptığı maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hep birlikte el birliği ile şehrin, taraftarımızın, sizlerin desteğiyle sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız” dedi.Bugüne kadar büyük özveri gösteren ve takımın liderlik koltuğuna oturmasına vesile olan Isparta 32 Spor yönetimi, teknik heyet ve futbolculara teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ispartaspor, Isparta’mızın bir sevgilisidir. Biz Ispartaspor’suz yapamayız. Ispartaspor’un maçlarını takip etmezsek bizler rahat edemeyiz. Takımımız birkaç senedir şampiyon olmak için bir mücadele içerisinde. Bu sene futbolcu arkadaşlarımızın gözlerinden de okunuyor, yönetimimizin de bu kadar çok istekli olması ve memleketimizin ileri gelenlerinin de takıma destek olması şampiyonluğu getirecek. Son maçımıza kadar bu liderliğimizi sürdürüp, şampiyonluğu ilan edeceğiz. Buna inanıyoruz, hep birlikte bu başarıyı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.Yönetimin fedakarlığının da çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Hem para veriyorlar, hem zamanlarını harcıyorlar hem de birçok problemle karşı karşıya kalıyorlar. Bazen takdir edilmekte de sıkıntılar çekiyoruz. Bunlar da bizi üzüyor. İnsanlarımız gönül rızasıyla kendi istekleriyle bu işin içerisinde fedakarca görev yapan arkadaşlarımız. Atakan Başkanımız, efsane başkanımız, yıllar öncesi bizi şampiyon eden takımın başkanı. Aynı performansı, aynı isteğiyle bu dönemde bu işin içerisinde. Bizleri kırmadı, kendisi İstanbul’daki işini bırakıp takımın başında oldu. Bu fedakarlığı kimse yapmaz. Atakan başkanımızın yapmış olduğu bu çalışmanın canla başla yanında olmak zorundayız” görüşlerinde bulundu.Atakan Yazgan’ın işini, ailesini bırakıp takımın içeride, dışarıda her zaman yanında olduğunu ve bunun karşılığında alması gerekenin takdir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ancak biz bazen bunları yapmakta zorluk çekiyoruz. Küçük bir olumsuzlukta yönetime karşı hakaretler. Yönetime, futbolcularımıza sahip çıkmadığımız sürece bundan sonraki dönemlerde idareci bulamayız. Hiç kimse talip olmaz. Amacımız, şehrimizin takımı sevgilimiz Ispartaspor’umuzu en üst seviyelere taşıyabilmek. Isparta’mızın adını ülkemizde çok daha ön plana çıkarabilmek. Takım şampiyon olduğunda Isparta kazanacak, bilinirliğimiz artacak. Bizim amacımız şehrimiz. O yüzden yapılan çalışmaları hiç kimse yadırgamasın. Yapmayanlar en azından yapmadıkları gibi kalsın, yapanlara karşı da olumsuz davranışlarda bulunmasınlar. Memleket işleri fedakarlık ister, gönül ister. Ispartaspor bizim her şeyimiz. Allah’ın izniyle bu yıl hep beraber coşkuyla bu şampiyonluğu yaşayacağız. Yaşamak için de bizler en iyisini, güzelini yaparak sonuca ulaşmak için hep beraber yürüyeceğiz” dedi.