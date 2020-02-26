Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi kapsamında Kış/Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 2018 yılında imzalanan Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi kapsamında, müdürlüğümüz bünyesinde kurulan arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı 20.02.2020 tarihinde Kış/Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ; AFAD, JAK gibi profesyonel ekiplerle, Sivil Savunma Amiri Sayın Gönül ŞAHİN, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörleri ve MEM AKUB ekibiyle birlikte tatbikatta yer aldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibi, senaryo gereği çığ altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için diğer ekiplerle ve jandarma kurtarma köpekleriyle arama başlattı ve çığ altında kalanların yerlerini tespit etti. UMKE'nin de yardımlarıyla bu kişiler çığ altından çıkartıldı. Daha sonra JAK ve AFAD kurtarma ekipleri telesiyejde mahsur kalanları kurtardı. Müdürlüğümüz ekibi, diğer ekiplerle beraber başarılı bir tatbikata imza attı.