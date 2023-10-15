Vekil Halıcı: Müzesiz Bir Isparta Olmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili H. Yalım Halıcı, Isparta'nın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak bir müzenin şehirde olması gerektiğini vurgulayarak İl Kültür Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.Isparta'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklere dikkat çeken Halıcı, şehrin bu değerlerini bir müze aracılığıyla kamuya sunmanın önemini belirtti. Ayrıca, Isparta'nın tarihi yapısı ve kültürel dokusunun incelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.Vekil Halıcı, açıklamasında ayrıca, müze inşaatının ve projelerinin hızlandırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.Açıklamanın ardından Vekil Halıcı, Gül Petek Sanayi esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi ve not aldı. Sanayi esnafının taleplerine çözüm bulma konusundaki kararlılığını belirtti. Isparta'nın gelişimine ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Vekil Halıcı, halkın her kesiminin takdirini kazanmaya devam ediyor.