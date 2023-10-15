GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başladı - Gençlere Destek Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Burs ve Öğrenim Kredisi (GSB) başvuruları için kapılar açıldı. Bu fırsat, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı ve desteklemeyi amaçlıyor. Eğitim yolculuğunuzda daha güçlü adımlar atmanız için sunulan bu fırsatı değerlendirmeye ne dersiniz?

Başvurular Nasıl Yapılır? E-Devlet sistemi üzerinden GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru süreci 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Eğitim Yolculuğunuzda Yanınızdayız Eğitim, gençlerin geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin eğitim hayatlarını daha aydınlık ve başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için yanınızdayız. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ile eğitim hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Unutmayın, Gençlik Sizlerle Güzel! Gençlik enerjisi, ülkenin geleceğini inşa etmek için gereken en büyük güçtür. Bu fırsatla, eğitiminizde daha da ilerleyebilir, hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Başvuru yaparak gençlerimize sunulan bu önemli desteği değerlendirmelerini diler, başarılarının devamını temenni ederiz. Gençlik, geleceğimizdir ve geleceğe yatırım yapmak hepimizin görevidir.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü