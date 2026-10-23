Vali Erin'den Önemli Açıklama: Isparta'da Yıllardır Beklenen Müjde Geldi

Isparta'da Yıllardır Beklenen Müjde Geldi: Dereboğazı Yolu 2027 Başında İhaleye Çıkıyor!

Isparta ile Antalya’yı birbirine bağlayan, bölge ulaşımının can damarı olan ancak sık sık meydana gelen ölümlü kazalarla gündeme gelen Dereboğazı Yolu için tarihi bir adım atıldı . Isparta Valisi Abdullah Erin, tüm kentin ve bölge halkının merakla beklediği projenin yatırım programına alındığını ve 2027 yılının başında ihaleye çıkacağını açıkladı .

"25-30 Milyar Liralık Dev Yatırım"

Açıklamasında Dereboğazı Yolu projesinin Isparta için hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Abdullah Erin, çalışmanın kentin hem ekonomisini hem de turizmini ciddi anlamda canlandıracağını belirtti .

Projenin büyüklüğüne ve sürecine dair şu bilgileri paylaştı:

Dev Bütçe: Dereboğazı Yolu projesinin yaklaşık 25 ila 30 milyar lira tutarında dev bir yatırım olacağı öngörülüyor .

Tamamlanan Kısım: Yolun Antalya tarafından başlayan 17 kilometrelik bölümü daha önce ihale edilerek yapım çalışmalarına başlanmıştı .

Kalan Zorlu Etap: Yolun en sorunlu ve zorlu kısmı olan yaklaşık 50 kilometrelik bölümü ise 2027 yılının başında (bir aksilik olmaması halinde bahara kadar) ihale edilecek . İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kronik ulaşım sorunu tamamen tarihe karışacak .

Teşekkür Mesajı ve Diğer Yol Çalışmaları

Projenin yatırım programına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Erin, Sayın Cumhurbaşkanına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Bölge Müdürlüğüne ve süreci yakından takip eden Isparta milletvekillerine tüm hemşehrileri adına şükranlarını sundu .