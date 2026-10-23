Isparta’da 29 Ekim programı belli oldu: Ebru Yaşar sahne alacak

28 Ekim’de çelenk sunma töreni yapılacak

29 Ekim’de resmî tören Hükümet Caddesi’nde

Akşam fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlenecek

Ebru Yaşar konseri saat 21.00’de

ITKM Meydan AVM’de askeri bando ve çocuk etkinlikleri

Kitap ve fotoğraf sergisi açılacak

Tarihî Garnizon Binası öğrencileri ağırlayacak

Cumhuriyet Bayramı kapsamında spor etkinlikleri de var

Cumhuriyet Kupası basketbol: 12-28 Ekim tarihleri arasında, saat 09.00; Işıkkent Spor Salonu.

12-28 Ekim tarihleri arasında, saat 09.00; Işıkkent Spor Salonu. Cumhuriyet Kupası voleybol: 12-28 Ekim tarihleri arasında, saat 09.00; Işıkkent Spor Salonu.

12-28 Ekim tarihleri arasında, saat 09.00; Işıkkent Spor Salonu. Cumhuriyet Bayramı okçuluk turnuvası: 24-25 Ekim tarihlerinde, saat 09.00; Atatürk Stadyumu.

24-25 Ekim tarihlerinde, saat 09.00; Atatürk Stadyumu. Cumhuriyet Bayramı floor curling turnuvası: 26-27 Ekim tarihlerinde, saat 09.00; Tarık Söyleyici Spor Salonu.

26-27 Ekim tarihlerinde, saat 09.00; Tarık Söyleyici Spor Salonu. Cumhuriyet koşusu: Programda 22 Ekim Perşembe günü saat 09.00’da Sav Spor Kompleksi’nde gösteriliyor.

Programda 22 Ekim Perşembe günü saat 09.00’da Sav Spor Kompleksi’nde gösteriliyor. ELO satranç turnuvası: Programda 10-11 Ekim tarihleri arasında saat 09.00’da Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gösteriliyor.

Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okunacak

Şehir Türk bayraklarıyla donatılacak

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. Isparta Valiliği tarafından hazırlanan programa göre kentte resmî törenlerin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek.Kutlamaların en dikkat çeken etkinliklerinden biri, 29 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek Ebru Yaşar konseri olacak. Aynı gün vatandaşlar fener alayı ve bayrak yürüyüşünde de bir araya gelecek.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak.Program kapsamında saat 13.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanılacak. Saat 13.45’te Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunulacak.Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Törenin saat 14.00’te sona ermesi planlanıyor.Aynı gün saat 14.30’da Karaağaç Mahallesi’ndeki şehitlik ziyaret edilecek. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması da yer alıyor.Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü program, saat 10.30’da Valilik makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreniyle başlayacak.Resmî geçit törenine katılacak gruplar saat 10.45’te Hükümet Caddesi’ndeki yerlerini alacak. Saat 10.55’te Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte tören alanına gelecek ve vatandaşların bayramını kutlayacak.Saat 11.10’da saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.Programda öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri, ödül töreni, mehteran yürüyüşü ve resmî geçit töreni de bulunuyor. ER-AH Havacılık Uçuş Akademisi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirilmesi de planlanıyor.Resmî geçit törenine askerî birlikler, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler, millî sporcular, kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılması öngörülüyor.Isparta’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de devam edecek.29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Belediye Başkanlığı önünden başlayacak; Mimar Sinan Caddesi ve Kaymakkapı güzergâhını takip ederek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek yürüyüşte vatandaşların Türk bayraklarıyla kutlamalara katılması bekleniyor.Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının müzik programında Ebru Yaşar konseri yer alıyor.Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek konser, 29 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.Konserin, gün boyunca düzenlenecek resmî törenlerin ve akşam saatlerindeki bayrak yürüyüşünün ardından kutlamalara müzikle devam edilmesini sağlaması planlanıyor.29 Ekim programında çocuklara yönelik etkinlikler ve askeri bando konseri de bulunuyor.Isparta Garnizon Komutanlığı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğünün programına göre askeri bando konseri, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) Meydan AVM’de düzenlenecek.Isparta Belediyesi tarafından aynı gün saat 15.00 ile 17.00 arasında çocuk etkinlikleri gerçekleştirilecek. Etkinliklerin adresi de ITKM Meydan AVM olarak açıklandı.Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğünün programına göre 26-31 Ekim tarihleri arasında Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi’nde kitap ve fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluşacak.Ayrıca 30 Ekim Cuma günü, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrencilere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan filmlerin gösterimi yapılacak. Gösterimlerin Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.Isparta Garnizon Komutanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler, 28 Ekim Çarşamba günü Isparta Tarihî Garnizon Binası’nı ziyaret edecek.Ziyaretin, Cumhuriyet Bayramı haftasında öğrencilerin tarihî mekânları tanımasına yönelik etkinlikler arasında yer aldığı bildirildi.Kutlama programında farklı branşlarda spor organizasyonları da yer alıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün programında bulunan etkinlikler şöyle:Program belgesinde bazı spor organizasyonlarının tarihleri ekim ayının daha erken günlerine denk geliyor. Bu nedenle katılmayı düşünenlerin ilgili kurumların duyurularından güncel bilgileri kontrol etmesi yararlı olacak.Isparta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında 23 Ekim Cuma günü Ulu Cami’de, cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okunacak.Programda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden şehitler ve gazilerin ruhları için Mevlid-i Şerif okunması ve hatim dualarının yapılması yer alıyor.Kutlama programının genel esaslarına göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü saat 24.00’te sona erecek.Bu süre boyunca resmî dairelerin, özel kuruluşların, askerî birliklerin ve kamu kurumlarının Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılması, gece saatlerinde de aydınlatılması öngörülüyor. Şehrin farklı noktalarının Türk bayrakları ve pankartlarla süslenmesi de programda yer alıyor.Resmî geçit töreninin genel provası ise 26 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.Valilik tarafından açıklanan programda, olumsuz hava koşulları gibi zorunlu durumlarda 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılması planlanan etkinliklerin imkânlar ölçüsünde Işıkkent Spor Salonu’na alınabileceği belirtiliyor.Isparta’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinliklerle kent genelinde bayram coşkusunun yaşanması hedefleniyor.