Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor: İlçe Devlet Hastanesine 7 Adet Diyaliz Makinesi Kazandırıldı

Uluborlu'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atıldı . İlçe Devlet Hastanesine kazandırılan 7 adet yeni diyaliz makinesi ile hastaların tedavi imkanları güçlendirildi .

Müjdeyi duyuran Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, ilçeye kazandırılan bu önemli sağlık yatırımı dolayısıyla Sağlık Bakanlığına ve sürece destek veren milletvekillerine teşekkürlerini iletti .

Ömrünü Tamamlayan Cihazlar Yenilendi

1994 yılından bu yana hizmet veren mevcut 7 adet diyaliz makinesinin raf ömrünü tamamladığını ve hastalara yeterli tedavi şartlarını sunmakta zorlandığını belirten Başkan Bakır, gerçekleştirilen girişimler neticesinde 7 adet son teknoloji diyaliz ünitesinin hastaneye kazandırıldığını ifade etti .