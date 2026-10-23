Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor!

Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 23.10.2026 00:33
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Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor: İlçe Devlet Hastanesine 7 Adet Diyaliz Makinesi Kazandırıldı

Uluborlu'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atıldı. İlçe Devlet Hastanesine kazandırılan 7 adet yeni diyaliz makinesi ile hastaların tedavi imkanları güçlendirildi.
 
Müjdeyi duyuran Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, ilçeye kazandırılan bu önemli sağlık yatırımı dolayısıyla Sağlık Bakanlığına ve sürece destek veren milletvekillerine teşekkürlerini iletti.
 

Ömrünü Tamamlayan Cihazlar Yenilendi

1994 yılından bu yana hizmet veren mevcut 7 adet diyaliz makinesinin raf ömrünü tamamladığını ve hastalara yeterli tedavi şartlarını sunmakta zorlandığını belirten Başkan Bakır, gerçekleştirilen girişimler neticesinde 7 adet son teknoloji diyaliz ünitesinin hastaneye kazandırıldığını ifade etti.
 
Uluborlu İlçe Devlet Hastanesine ve tüm bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunulan bu yatırımla birlikte, diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinin daha modern ve konforlu koşullarda sürdürülmesi sağlanacak.
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