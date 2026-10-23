Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor: İlçe Devlet Hastanesine 7 Adet Diyaliz Makinesi Kazandırıldı
Uluborlu'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atıldı
. İlçe Devlet Hastanesine kazandırılan 7 adet yeni diyaliz makinesi ile hastaların tedavi imkanları güçlendirildi .
Müjdeyi duyuran Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, ilçeye kazandırılan bu önemli sağlık yatırımı dolayısıyla Sağlık Bakanlığına ve sürece destek veren milletvekillerine teşekkürlerini iletti
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Ömrünü Tamamlayan Cihazlar Yenilendi
1994 yılından bu yana hizmet veren mevcut 7 adet diyaliz makinesinin raf ömrünü tamamladığını ve hastalara yeterli tedavi şartlarını sunmakta zorlandığını belirten Başkan Bakır, gerçekleştirilen girişimler neticesinde 7 adet son teknoloji diyaliz ünitesinin hastaneye kazandırıldığını ifade etti
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Uluborlu İlçe Devlet Hastanesine ve tüm bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunulan bu yatırımla birlikte, diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinin daha modern ve konforlu koşullarda sürdürülmesi sağlanacak
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